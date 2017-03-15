Φρίκη: Παιδιά λιθοβόλησαν και σκότωσαν φλαμίνγκο σε ζωολογικό κήπο

Τρεις μαθητές, ηλικίας από πέντε έως οκτώ ετών, κλώτσησαν μέχρι θανάτου ένα φλαμίνγκο σε ζωολογικό κήπο της Τσεχίας, αφού πιο πριν, του είχαν πετάξει πέτρες.

Η αποτρόπαια αυτή συμπεριφορά των τριών μαθητών είχε ως αποτέλεσμα ένα θηλυκό φλαμίνγκο να υποκύψει στα τραύματά του και ένα άλλο να τραυματιστεί βαριά. Μετά από αυτό, τα τρία αγόρια το έσκασαν και όταν τελικά πιάστηκαν, δεν έδειξαν ίχνος μεταμέλειας για τις πράξεις τους.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και είναι πιθανό να κληθούν οι γονείς των παιδιών, ώστε να λογοδοτήσουν οι ίδιοι για τις πράξεις των παιδιών τους.