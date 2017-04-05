search
05.04.2017 06:25

Ανήσυχος ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ για την κατάσταση στις ΗΠΑ: Η χώρα μας είναι διαιρεμένη

Πέρασαν 45 χρόνια από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον προσπάθησε να καλύψει το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ χρησιμοποιώντας τη δύναμη που του έδινε το προεδρικό αξίωμα. Μερικά χρόνια αργότερα ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ πρωταγωνίστησε στην ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» υποδυόμενος τον δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ της «Washington Post», που αποκάλυψε το σκάνδαλο.

Σήμερα, ο 80χρονος πλέον ηθοποιός βλέπει η αλήθεια να βρίσκεται και πάλι σε κίνδυνο. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες με εκείνη την εποχή, έγραψε σε ένα άρθρο του για την «Washington Post». Για να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία, τότε όπως και τώρα, είναι σημαντικό ο Τύπος να είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος, υποστηρίζει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

«Εάν ο πρόεδρος Τραμπ όταν μιλάει είναι σαν να βρίσκεται σε «διαρκή πόλεμο» με τα μέσα και τους χαρακτηρίζει ως τους «πιο ανέντιμους ανθρώπους στη γη», τότε η γλώσσα αυτή θυμίζει τις ψευδείς κατηγορίες της κυβέρνησης Νίξον για «άθλια δημοσιογραφία», έγραψε ο Ρέντφορντ. «Η χώρα μας είναι διαιρεμένη και έχουμε μια ευαίσθητη σχέση με την αλήθεια», συνέχισε ο ηθοποιός και επανέλαβε τη δήλωση του πρώην νομικού συμβούλου του Νίξον, Τζον Ντιν που είχε πει: «Η αλήθεια έρχεται πάντα στο φως».

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

