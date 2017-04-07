Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο «σερ» του ελληνικού πενταγράμμου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο σερ του ελληνικού τραγουδιού, ένας από τους πιο αξιόλογους και σημαντικούς ερμηνευτές που είχε βγάλει το ελληνικό πεντάγραμμο, «έσβησε» σαν σήμερα, σκορπώντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο μουσικό στερέωμα. Γεννημένος στο Περιστέρι, στις 11 Δεκεμβρίου του 1922 αποτελούσε το μικρότερο παιδί της οικογενείας του που, έχοντας πέντε αδέρφια, έζησαν δύσκολες μέρες, παλεύοντας καθημερινά για να τα βγάλει πέρα.

Όταν έγινε 15 ετών, μια κρύα νύχτα του χειμώνα, ξεκίνησε για να πάει σε ένα κουτούκι, ώστε να ακούσει τρείς μουσικούς. Τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Μανώλη Χιώτη και τον Στράτο Παγιουμτζή. Ο έφηβος τότε Γρηγόρης ενθουσιάστηκε τόσο, που αποφάσισε πως από εκείνη την στιγμή θα ακολουθήσει τον δρόμο του ρεμπέτικου και το λαϊκού τραγουδιού. Με όνειρο να τραγουδά μπροστά σε κόσμο, ξεκίνησε από ένα ταβερνάκι στην γειτονιά του στο Περιστέρι, διασκεδάζοντας τους θαμώνες. Μετά τον πόλεμο, κι όταν είχε πια κλείσει τα 26 του χρόνια, συνάντησε τυχαία τον Μίκη Θεοδωράκη στην περιοχή της Κερατέας..

Πέρασε την στρατιωτική του θητεία στην Μακρόνησο.. Εκεί έγραφε το πρωί τα πρώτα του τραγούδια και το βράδυ τα έπαιζε στην Λέσχη Αξιωματικών. Την ίδια χρονιά απολύθηκε και ένα χρόνο αργότερα έκανε τον ντεμπούτο του στην δισκογραφία, με την δική του μπάντα πλέον.

Ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα, με κινηματογράφο, συναυλίες, νυχτερινά κέντρα, θέατρο και πάνω από 200 δικά του τραγούδια. «Επίσημη Αγαπημένη», «Το μεσημέρι καίει το μέτωπό μου», «Μια γυναίκα φεύγει», «Αμφιβολίες», «Του Βοτανικού ο μάγκας», «Σε τούτο το στενό», «Τρελοκόριτσο», «Στου Μπελαμή το ουζερί», «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα» αποτελούν μόνο κάποια από τα τραγούδια που συνέθεσε και έγραψαν ιστορία, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Κατά τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει νέους τραγουδιστές και τραγουδίστριες μερικές εκ των οποίων, η Βίκυ Μοσχολιού και η Πόλυ Πάνου.

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης δεν αρκέστηκε όμως μόνο σε αυτά. Με την εξαιρετική δωρική του φωνή, ήταν ο καταλληλότερος για να περάσει το μήνυμα των μελοποιήσεων του Μική Θεοδωράκη, σε ποιήματα του Ρίτσου, του Σεφέρη, του Ελύτη κ.α, τραγουδώντας τα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι, επίσης, κάποιοι μόνο από τους μεγάλους συνθέτες με συνεργάστηκε.

Έκανε δυο γάμους και απέκτησε τρία παιδιά, βγάζοντας τον έναν από τους γιους του, Γρηγόρη. Όταν, μάλιστα, τον ρώτησαν τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να δώσει στο παιδί του το ίδιο όνομα με εκείνον, έδωσε την εξής απάντηση: «Γιατί όταν μια μέρα πεθάνω, θα ήθελα να επιστρέψει μετά την κηδεία στο σπίτι ένας Γρηγόρης Μπιθικώτσης».

Έφυγε σαν σήμερα 7 Απριλίου το 2005, σε ηλικία 83 ετών. Η ιδιαίτερη φωνή του θα τον κρατήσουν για πάντα ζωντανό στη μνήμη μας, ενώ τα ξεχωριστά τραγούδια του θα γεμίζουν την ψυχή μας με ελπίδα και αισιοδοξία…