Πόσες θερμίδες έχουν αρνί, κοκορέτσι και μαγειρίτσα

Διανύουμε τα τελευταία 24ωρα της νηστείας και από το Σάββατο το βράδυ και για ένα 24ωρο περίπου, οι περισσότεροι θα περάσουμε από το ένα άκρο (νηστεία) στο άλλο (υπερφαγία).

Και αν για κάτι έχουμε όλοι κρυφές τύψεις είναι οι θερμίδες που “συνοδεύουν” το παραδοσιακό τραπέζι της Ανάστασης αργά το βράδυ του Μ. Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα με το σούβλισμα του αρνιού και το κοκορέτσι. Βάλτε από δίπλα και τα αυγά και τα τσουρέκια που δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες και έχετε μια καλή εικόνα των διατροφικών… παρασπονδιών του Πάσχα.

Δείτε, λοιπόν, πόσες θερμίδες έχουν οι πιο… δημοφιλείς τροφές των ημερών και πάρτε τα μέτρα σας:

Μαγειρίτσα: Είθισται το βράδυ της Αναστάσεως οι περισσότεροι να τρώνε τη παραδοσιακή μαγειρίτσα η οποία περιέχει εντόσθια. Οι θερμίδες μιας μερίδας μαγειρίτσας αγγίζουν τις 500, ενώ αν συνοδεύεται από ψωμί και αλκοόλ τότε αυτές εκτοξεύονται.

Κοκορέτσι: Το παραδοσιακό κοκορέτσι που καταναλώνεται συνήθως ως “ορεκτικό” για το αρνί είναι μια μικρή θερμική “βόμβα”, αφού η κάθε μερίδα περιέχει 300 θερμίδες.

Αρνί στην σούβλα: Κυριακή του Πάσχα χωρίς αρνί στη σούβλα δε γίνεται. Το παραδοσιακό αυτό έδεσμα περιέχει πολλά λιπαρά. Υπολογίζεται ότι μια κανονική μερίδα περιέχει 15 γραμμάρια λίπους και 300 θερμίδες. Αν δεν αντισταθείτε στην πέτσα, τότε αυτές αυξάνονται κατακόρυφα.

Κατσίκι: Αν αποφασίσετε να σουβλίσετε κατσίκι, αντί για αρνί, να ξέρετε ότι μια μερίδα περιέχει μικρότερες ποσότητες λίπους και, επομένως, λιγότερες θερμίδες από το αρνί. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι και… γαλοπούλα.

Αυγά: Καλύτερα να φάτε μόνο ένα κάθε ημέρα, αφού ένα αυγό έχει 80 θερμίδες περίπου.

Επιδόρπια: Μην ξεχνάτε ότι τα πασχαλινά κουλουράκια, τα τσουρέκια και όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά… ύπουλα. Μια φέτα τσουρέκι έχει 90 θερμίδες, ενώ το σοκολατένιο αυγό ξεπερνά τις 200.

Πηγή: iatropedia