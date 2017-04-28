Ένας επικίνδυνος λαγοκέφαλος στα δίχτυα ψαρά στον Κυπαρισσιακό κόλπο

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Ένας τεράστιος λαγοκέφαλος πιάστηκε σήμερα το πρωί στον Κυπαρισσιακό κόλπο. Το επικίνδυνο ψάρι, που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο, έπιασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Τριφυλίας, Κώστας Ροϊλός. Ο λαγοκέφαλος ήταν μήκους περίπου 70 εκατοστών και ζύγιζε περί τα 3,5 κιλά!
Είναι, δε, αν όχι ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερος σε Μεσσηνιακό και Κυπαρισσιακό κόλπο. Το τοξικό αυτό ψάρι, όπως είναι γνωστό, αποτελεί μάστιγα για τους ψαράδες, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία η εξάπλωσή του στα νερά της Μεσογείου.
Πηγή: tharrosnews.gr
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