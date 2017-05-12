Στη «Διαύγεια» η απόφαση του δασαρχείου Πειραιά για το Ελληνικό – Το σκεπτικό του δασάρχη και οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τριάντα επτά στρέμματα του πρώην αεροδρομίου χαρακτηρίζονται δασικά, με απόφαση του δασάρχη Πειραιά. Πρόκειται για το τμήμα που θα διασυνδέει το πρώην αεροδρόμιο με την παραλιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά.

Δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση του δασαρχείου Πειραιά με την οποία χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση συστάδες δέντρων σε τμήμα της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Πρόκειται για έκταση 37 στρεμμάτων εντός την οποίας έχει χωροθετηθεί από τον επενδυτή ένας από τους ουρανοξύστες και συγκεκριμένα το συγκρότημα ξενοδοχείου και καζίνο.

Στην απόφαση του δασάρχη Πειραιά αναφέρεται πως “τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού (σ.σ. των 37 στρεμμάτων) είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1929-2016, η μορφολογία εδάφους, ο τρόπος διαχείρισης και τα υποβληθέντα με την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με την σχετική εισήγηση έχουν ως εξής: Κατά τη περίοδο 1937-1939 κατά το μεγαλύτερο τμήμα είναι πεδινή χορτολιβαδική ενώ διακρίνεται και αραιή θαμνώδης βλάστηση και αραιή διάσπαρτη ή σε γραμμική φύτευση δενδρώδης, όμως στη συνέχεια μέσω της φυσικής επιλογής είχε διαχρονικά (1945-2016) βλάστηση που λόγω της θέσης και της πυκνότητάς της, δημιουργεί ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές) ενώ η πύκνωσή της με φυτεύσεις, ασχέτως αν αυτές έγιναν κατόπιν σχετικής υποχρέωσης ή εξ ελευθεριότητος, δεν άλλαξε τον εν γένει χαρακτήρα της έκτασης”.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως “η παρούσα πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών». Με την ίδια απόφαση χαρακτηρίζονται ως μη δασικές οι υπόλοιπες τέσσερις περιοχές της έκτασης του πρώην αεροδρομίου (5.176 στρεμμάτων, 386 στρεμμάτων, 470 στρεμμάτων, 136 στρεμμάτων).

Στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) και στην κυβέρνηση είχε επικρατήσει η άποψη να κατατεθεί (επισήμως) το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) από τον επενδυτή, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και στη συνέχεια «να δούμε τι θα γίνει» με τη δασική υπηρεσία. Ομως, η πλευρά της Lamda δεν είχε την ίδια γνώμη και το ΣΟΑ δεν κατατέθηκε στο παρά πέντε. Από τότε έχουν περάσει αρκετοί μήνες χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί με ποιον τρόπο θα καλυφθούν οι απαιτήσεις του επενδυτή σε σχέση τόσο με τη δασική υπηρεσία, όσο και με το υπουργείο Πολιτισμού, που εμφανίζεται «ασταθές» π.χ. όσον αφορά στο ποια κτίρια είναι διατηρητέα. Με τη δημοσίευση του δασαρχείου Πειραιά αναμένονται οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Πηγή: Euro2day