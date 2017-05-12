search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:10
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2017 16:05

Στη «Διαύγεια» η απόφαση του δασαρχείου Πειραιά για το Ελληνικό – Το σκεπτικό του δασάρχη και οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης

12.05.2017 16:05
Στη «Διαύγεια» η απόφαση του δασαρχείου Πειραιά για το Ελληνικό - Το σκεπτικό του δασάρχη και οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Τριάντα επτά στρέμματα του πρώην αεροδρομίου χαρακτηρίζονται δασικά, με απόφαση του δασάρχη Πειραιά. Πρόκειται για το τμήμα που θα διασυνδέει το πρώην αεροδρόμιο με την παραλιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά.

Δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση του δασαρχείου Πειραιά με την οποία χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση συστάδες δέντρων σε τμήμα της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Πρόκειται για έκταση 37 στρεμμάτων εντός την οποίας έχει χωροθετηθεί από τον επενδυτή ένας από τους ουρανοξύστες και συγκεκριμένα το συγκρότημα ξενοδοχείου και καζίνο.

Στην απόφαση του δασάρχη Πειραιά αναφέρεται πως “τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού (σ.σ. των 37 στρεμμάτων) είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε τα έτη 1929-2016, η μορφολογία εδάφους, ο τρόπος διαχείρισης και τα υποβληθέντα με την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με την σχετική εισήγηση έχουν ως εξής: Κατά τη περίοδο 1937-1939 κατά το μεγαλύτερο τμήμα είναι πεδινή χορτολιβαδική ενώ διακρίνεται και αραιή θαμνώδης βλάστηση και αραιή διάσπαρτη ή σε γραμμική φύτευση δενδρώδης, όμως στη συνέχεια μέσω της φυσικής επιλογής είχε διαχρονικά (1945-2016) βλάστηση που λόγω της θέσης και της πυκνότητάς της, δημιουργεί ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές) ενώ η πύκνωσή της με φυτεύσεις, ασχέτως αν αυτές έγιναν κατόπιν σχετικής υποχρέωσης ή εξ ελευθεριότητος, δεν άλλαξε τον εν γένει χαρακτήρα της έκτασης”.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται πως “η παρούσα πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτή δεν θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών». Με την ίδια απόφαση χαρακτηρίζονται ως μη δασικές οι υπόλοιπες τέσσερις περιοχές της έκτασης του πρώην αεροδρομίου (5.176 στρεμμάτων, 386 στρεμμάτων, 470 στρεμμάτων, 136 στρεμμάτων).

Στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) και στην κυβέρνηση είχε επικρατήσει η άποψη να κατατεθεί (επισήμως) το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) από τον επενδυτή, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και στη συνέχεια «να δούμε τι θα γίνει» με τη δασική υπηρεσία. Ομως, η πλευρά της Lamda δεν είχε την ίδια γνώμη και το ΣΟΑ δεν κατατέθηκε στο παρά πέντε. Από τότε έχουν περάσει αρκετοί μήνες χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί με ποιον τρόπο θα καλυφθούν οι απαιτήσεις του επενδυτή σε σχέση τόσο με τη δασική υπηρεσία, όσο και με το υπουργείο Πολιτισμού, που εμφανίζεται «ασταθές» π.χ. όσον αφορά στο ποια κτίρια είναι διατηρητέα. Με τη δημοσίευση του δασαρχείου Πειραιά αναμένονται οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Πηγή: Euro2day

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KOUTSOUMPAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κουτσούμπας στο TikTok για κόστος διακοπών: «Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν αρχίσει»

troxaio_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

thalassa_navagosostis_0706_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Ιταλίδας τουρίστριας χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη

merz 32- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το καυτό καλοκαίρι του Φρίντριχ Μερτς: Φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Περισσότεροι από 129.000 ταξιδιώτες φεύγουν από τα λιμάνια της Αττικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

metalleio_halkou_hrysou_skouries
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όταν η Eldorado Gold αθετεί τις συμφωνίες της

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

melania trump 66- new
LIFESTYLE

Παρά την εμπορική αποτυχία και τις κακές κριτικές ετοιμάζεται το sequel του «Melania»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:08
KOUTSOUMPAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κουτσούμπας στο TikTok για κόστος διακοπών: «Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν αρχίσει»

troxaio_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

thalassa_navagosostis_0706_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Ιταλίδας τουρίστριας χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη

1 / 3