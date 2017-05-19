Σοκ – Μητέρα τριών παιδιών έμεινε παράλυτη από λιωμένο τυρί για νάτσος

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Δεν το χωράει ανθρώπου νους. Μια 33χρονη μητέρα τριών παιδιών παλεύει για την ζωή της, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες νοσηλεύεται στην εντατική με παράλυση, που την έχει καταστήσει ανήμπορη να μιλήσει, να ανοίξει τα μάτια της, ακόμα και τραφεί μόνη της.

Η τραγική αυτή εξέλιξη, σύμφωνα με τους γιατρούς, οφείλεται σε μολυσμένο λιωμένο τυρί για νάτσος, το οποίο της προκάλεσε μια σπάνια ασθένεια, η οποία ονομάζεται αλλαντίαση.

Τι συνέβη

Η 33χρονη Lavinia Kelly έφαγε το μολυσμένο τυρί με τα νάτσος από ένα βενζινάδικο στην περιοχή Walnut Grove του Σακραμέντο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, συνολικά 9 άτομα έπαθαν αλλαντίαση από το συγκεκριμένο λιωμένο τυρί του εν λόγω καταστήματος.

Και οι εννέα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της περιοχής, αλλά η περίπτωση της 33χρονης φέρεται να είναι η πιο σοβαρή. Σύμφωνα με μια αγωγή που υποβλήθηκε αυτή την εβδομάδα, η Kelly, η οποία ασθένησε μέσα σε λίγες ώρες από την κατανάλωση του τυριού στις 21 Απριλίου, παραμένει στην εντατική μονάδα νοσοκομείου.

Συγγενείς της λένε ότι τα πρώτα συμπτώματα που παρουσίασε η 33χρονη ήταν κόπωση και διπλωπία (διπλή όραση) και συνέχισαν με έμετο και δυσκολία στην αναπνοή.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο οποίος ειδικεύεται στις υποθέσεις ασφάλειας τροφίμων, δήλωσε ότι “μόνο από ανθρώπινο λάθος είναι πιθανό να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη εκείνης της τοξίνης σε μια τροφή, που οδηγεί σε αλλαντίαση”.

Πηγή: Iatropedia