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30.05.2017 07:39

Σπάνια περίπτωση στην Κρήτη: Έμβρυο μεγαλώνει πάνω στη σπλήνα εγκύου

30.05.2017 07:39
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Ένα απίστευτο γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με μια 32χρονη έγκυο λίγων εβδομάδων που βρέθηκε να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ αφού ο ιδιώτης ιατρός που την επέβλεπε, δεν μπορούσε να βρει που είναι το έμβρυο…  ενώ οι εξετάσεις έδειχναν ότι είναι έγκυος!

Η γυναίκα πριν από δύο μέρες μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έχοντας στα χέρια της, β – χοριακή που αποδείκνυε ότι είναι έγκυος μερικών εβδομάδων, ενώ βρίσκεται σε αμηνόρροια, για δέκα εβδομάδες. Όμως ο γιατρός δεν μπορούσε με τον υπέρηχο να βρει που είναι το έμβρυο, το κύημα, όπως ονομάζεται στην ιατρική ορολογία, το γονιμοποιημένο ωάριο μερικών εβδομάδων.

Έψαξε στις σάλπιγγες, στις ωοθήκες, στην μήτρα, έξω από την μήτρα (εξωμήτριο) όμως δεν έβρισκε πουθενά το έμβρυο. Έντρομος και με χρονική καθυστέρηση κατέφυγε στο δημόσιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, για βοήθεια. Εκεί οι γιατροί έπαθαν σοκ όταν σε έλεγχο που έκαναν και αυτοί, δεν έβρισκαν πουθενά το κύημα!

Τότε οι επεμβατικοί ακτινολόγοι αποφασίζουν να κάνουν μαγνητική σε όλο το σώμα της γυναίκας για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Σοκαρισμένοι ανακαλύπτουν ότι το κύημα είναι κολλημένο πάνω…  στην σπλήνα της και μάλιστα μεγαλώνει κανονικά!!!

«Ίσως είναι λιγότερο από 10 οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία , με αυτό το εύρημα κύησης. Δηλαδή το κύημα, το έμβρυο να είναι κολλημένο πάνω στην σπλήνα. Κανείς από τους γιατρούς του ΠΑΓΝΗ δεν μπορεί να εξηγήσει την διαδρομή που έκανε την ώρα της γονιμοποίησης και έφτασε μέχρι την σπλήνα» αναφέρει αποκλειστικά στο ekriti.gr  γιατρός γυναικολόγος του ΠΑΓΝΗ.

«Οι επεμβατικοί ακτινολόγοι αποφάσισαν να εμβολίσουν τον αγγειακό κλάδο της τροφοδοσίας της σπλήνας, ώστε το κύημα να πεθάνει από μόνο του γιατί δεν θα τρέφεται. Καταλαβαίνεται ότι μια τέτοια εγκυμοσύνη δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν αυτή η κίνηση δεν φέρει αποτέλεσμα, τότε θα προχωρήσουμε σε σπληνεκτομή (αφαίρεση της σπλήνας) ,και η έγκυος θα φύγει από εδώ με ένα όργανο λιγότερο» επισημαίνει.

«Η φύση παίζει περίεργα παιχνίδια, όπως αυτό που ζούμε όλοι τώρα. Η υπόθεση αυτή είναι σε εξέλιξη. Οι εξετάσεις της δείχνουν ότι είναι σε αμηνόρροια 10 εβδομάδες και η β-χοριακή έγκυος μερικών εβδομάδων» ολοκληρώνει.  

Να σημειωθεί ότι η 32χρονη γυναίκα έχει μείνει έγκυος ξανά, φυσιολογικά και έχει κάνει δύο παιδιά με καισαρικές.

Πηγή: ekriti.gr

 

 

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