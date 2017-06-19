«Στείρωση» του Μικ Τζάγκερ προτείνει ο αδερφός του!

Μετά το όγδοο παιδί στα 73 του χρόνια, δήλωσε τρισευτυχισμένος που έγινε για ακόμα μία φορά πατέρας ο ροκ σταρ Μικ Τζάγκερ. Ο αδερφός του όμως, Κρις Τζάγκερ, έχει διαφορετική άποψη. Σε δηλώσεις του δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι ο γερόλυκος της ροκ πρέπει να υποβληθεί σε εγχείρηση για να μην μπορεί να κάνει άλλα παιδιά.

Μιλώντας σε βρετανική εφημερίδα, ο Κρις Τζάγκερ δήλωσε ακόμα ότι ο αδερφός του είναι πολύ καλός πατέρας. «Ό, τι και να πείτε για τον αδερφό μου, είναι πολύ καλός με τα παιδιά. Είναι πολύ καλός πατέρας. Όλα τα παιδιά του, τον αγαπούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής των θρυλικών Rolling Stones έχει οκτώ παιδιά από πέντε διαφορετικές γυναίκες. Το μεγαλύτερό του είναι ο Κάρις, 46 ετών από την ηθοποιό Μάρσια Χαντ. Ακολουθεί ο Τζέιντ, 45 ετών με την πρώην γυναίκα του, Μπιάνκα. Το μικρότερο παιδί του γεννήθηκε το Δεκέμβριο, το όνομά του είναι Ντέβερο και είναι ο καρπός του έρωτά του με την Μέλανι Χάμρικ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ