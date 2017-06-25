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Εγινε και αυτό στο Survivor… Σφήκα τσίμπησε παίκτη στα γεννητικά του όργανα και ακολούθησε πανικός. Το περιστατικό δεν προβλήθηκε ποτέ στον αέρα.

Συνέβη στο τουρκικό Survivor και με αφορμή τη διεξαγωγή των τελικών, ο Ατσούν Ιλιτζαλί έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τις πιο αστείες στιγμές του τουρκικού ριάλιτι. Σε μια από αυτές εμφανίζεται ο Φουρκάν να χτυπιέται, διότι τον τσίμπησε σφήκα στα γεννητικά όργανα. Τι έκανε; Ζήτησε από τις κάμερες να σταματήσουν την εγγραφή και από τις κοπέλες να απομακρυνθούν… Για ευνόητους λόγους.

Δείτε το βίντεο και δώστε έμφαση στο 4.50 που καταγράφεται η στιγμή του τσιμπήματος.

Πηγή: dokari.gr