Τζορτζ Κλούνεϊ: Συνδύασε τα δίδυμα μωρά του με τεκίλα για χρήματα

Το επιχειρηματικό μυαλό του Τζόρτζ Κλούνεϊ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την τεράστια δημοσιότητα που του απέφερε η γέννηση των δίδυμων παιδιών του.

Λίγους μήνες πριν γεννήσει η Αμάλ, ο σταρ είχε πει αστειευόμενος ότι σκεφτόταν να ονομάσει τα δίδυμα Casa και Migos όπως η τεκίλα του, Casamigos, την οποία είχε δημιουργήσει μαζί με τον σύζυγο της Σίντι Κρόφορντ, Ράντι Γκέρμπερ.

Τότε, η Κρόφορντ του είχε κάνει δώρο δύο φορμάκια για τα μωρά, με αυτά τα ονόματα και είχε ανεβάσει φωτογραφίες στο instagram γράφοντας: «Νομίζω ότι βρήκα το τέλειο δώρο για τους Clooneys»…

Ακολούθησε η φωτογραφία του Κλούνεϊ, ο οποίος είχε φωτογραφηθεί δίπλα σε δύο μπουκάλια τεκίλα, τα οποία είχε ντύσει με τα εν λόγω φορμάκια.

«Όταν στέλνεις στον φίλο σου φορμάκια και νομίζει ότι πρόκειται για διαφήμιση της τεκίλα!», έγραψε ο Ράντι Γκέρμπερ κάτω από τη φωτογραφία του φίλου του την οποία δημοσίευσε στο Instagram.

Οπως φαίνεται όλο αυτό ήταν ένα καλοστημένο διαφημιστικό κόλπο, αφού έτσι έκανε διάσημο το brand του Αυτή ήταν η καλύτερη διαφήμιση για την τεκίλα Casamigos, την οποία πούλησε αυτή την εβδομάδα σε κολοσσό της παγκόσμιας αγοράς έναντι εξωφρενικού ποσού.

Η Casamigos, η μάρκα τεκίλας που ίδρυσε ο Κλούνεϊ με τους φίλους του Ράντι Γκέρμπερ και Μάικ Μέλντμαν το 2013, τελικά πωλήθηκε στον κολοσσό της παγκόσμιας αγοράς ποτών, Diageo. Η συμφωνία εκτιμάται να πλησίασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια: 700 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά αρχικά και έως και 300 εκατομμύρια δολάρια, εάν επιτύχει στόχους πωλήσεων την επόμενη δεκαετία.

«Εάν μας ρωτούσατε πριν από τέσσερα χρόνια αν έχουμε μια εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν νομίζω ότι θα λέγαμε “ναι”, δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Αυτό αντανακλά την εμπιστοσύνη της Diageo στην εταιρεία μας και τη δική μας εμπιστοσύνη μας στη Diageo» πρόσθεσε.

Η συμφωνία καθιστά τον Κλούνεϊ έναν από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές από τον καλλιτεχνικό χώρο.