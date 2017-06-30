Τράπεζα της Ελλάδος: Τελειώνει η «δίαιτα» στα δάνεια – Έτοιμο το τραπεζικό σύστημα να ξεκινήσει τη σταδιακή χορήγηση δανείων

Το τραπεζικό σύστημα είναι επί της ουσίας έτοιμο να ξεκινήσει τη σταδιακή χορήγηση δανείων, σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Προβληματισμός για τις καθυστερήσεις σε ρυθμισμένα δάνεια. Σε μακροπρόθεσμες λύσεις στρέφονται οι τράπεζες.

Ανησυχητικό χαρακτηρίζει η Τράπεζα της Ελλάδος το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό ρυθμισμένων δανείων εμφανίζει εκ νέου καθυστέρηση, ωστόσο στην Έκθεση επισημαίνεται ότι οι τράπεζες σιγά σιγά προσφεύγουν σε λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανση ότι το τραπεζικό σύστημα είναι επί της ουσίας έτοιμο να ξεκινήσει τη σταδιακή χορήγηση δανείων. «Η πιστωτική συστολή φαίνεται να φθάνει στο τέλος της όσον αφορά στην τραπεζική χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, ενώ και ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά κοντεύει να μηδενιστεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ποιότητα χαρτοφυλακίων

Ειδικότερα όσον αφορά στις ενέργειες εκ μέρους των τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, διαπιστώνεται διεύρυνση της προσφυγής σε λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα (για παράδειγμα, επιμήκυνση της αποπληρωμής ή/και μείωση του επιτοκίου) και γενικότερα οι τράπεζες σημειώνουν πρόοδο προς την εκπλήρωση των τεθέντων επιχειρησιακών στόχων, ιδίως για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δανείων.

Ανησυχητικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό δανείων που είχαν τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης (ιδίως βραχυπρόθεσμου τύπου) εμφανίζει εκ νέου καθυστέρηση. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση, παραμένοντας όμως σε επίπεδα άνω του 2% και υψηλότερος από τον ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε περαιτέρω υποχώρηση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κυρίως λόγω διαγραφών δανείων (ιδιαίτερα στο επιχειρηματικό και καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 105,1 δισ. ευρώ ή 45,2% των συνολικών ανοιγμάτων. Ανά κατηγορία δανείων, ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 42,2% για τα στεγαστικά δάνεια, 45,0% για τα επιχειρηματικά και 54,2% για τα καταναλωτικά δάνεια.

Ειδικά για τα επιχειρηματικά δάνεια, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση, την καλύτερη εικόνα εμφανίζουν τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις (25,9%) και τη χειρότερη τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες (68,3%) και τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (60,7%).

Καταθέσεις

Συνολικά την περίοδο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου 2016 και Απριλίου 2017, οι καταθέσεις του εγχώριου ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το αντίστοιχο υπόλοιπο να διαμορφωθεί τον Απρίλιο του 2017 σε 119 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκαν εκροές καταθέσεων, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που σχετίζεται με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Πηγή: Euro2day