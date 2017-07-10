Η δίαιτα που θα σας «σώσει» από γαστρεντερικά συμπτώματα

Η δίαιτα BRAT αποτελεί μια εύκολη λύση για την άμεση αντιμετώπιση της διάρροιας, της γαστρεντερίτιδας και γενικότερα οποιασδήποτε στομαχικής ενόχλησης.

Οι τροφές που περιλαμβάνει περιέχουν λίγες πρωτεΐνες, λίγα λιπαρά και λίγες φυτικές ίνες κι έτσι θεωρούνται εύπεπτες και ανακουφιστικές για το ταλαιπωρημένο στομάχι.

Η δίαιτα πήρε το όνομά της από τα αρχικά των τροφών που περιλαμβάνει. Συγκεκριμένα:

– Μπανάνες (Bananas)

– Ρύζι (Rice)

– Πουρές μήλου (Applesauce)

– Φρυγανισμένο ψωμί (Toast)

Οι τροφές αυτές καταπραΰνουν γαστρεντερικές ενοχλήσεις όπως η βιταμίνες, η διάρροια και η τάση προς έμετο και προωθούν την ταχύτερη ανάρρωση.

Τα τρία κυριότερα οφέλη της δίαιτας BRAT είναι:

1. Αντιμετώπιση της διάρροιας: Επειδή οι τροφές που αναφέρονται παραπάνω είναι αμυλούχες και δεν περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, βοηθούν ώστε να κόπρανα να είναι πιο συμπαγή.

2. Ευκολότερη πέψη: Τα λίγα λιπαρά και η χαμηλή περιεκτικότητα των τροφών σε πρωτεΐνες δεν θα ερεθίσουν το στομάχι ούτε θα επιβαρύνουν το γαστρεντερικό σύστημα.

3. Πρόληψη της ναυτίας: Η ήπια γεύση και η απουσία έντονης μυρωδιάς των τροφών μπορεί να αποτρέψει τη ναυτία και την τάση προς έμετο.

Η δίαιτα BRAT συνιστάται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα (έως 48 ώρες), καθώς δεν παρέχει αρκετές θερμίδες, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταμίνες, ασβέστιο και λιπαρά για να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία του οργανισμού και να υπάρχει επάρκεια ενέργειας σε βάθος χρόνου.

Άλλες τροφές που μπορείτε να συνδυάσετε με τη δίαιτα BRAT είναι τα αλμυρά κρακεράκια, η βρόμη, οι πατάτες/γλυκοπατάτες, οι ελαφριές σούπες, το ψητό κοτόπουλο (χωρίς την πέτσα του) και το καρπούζι.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν η διάρροια επιμένει για περισσότερες από δύο ημέρες και συνοδεύεται από υψηλό πυρετό (πάνω από 38,8ºC), πόνο ή αιμορραγία από τον πρωκτό.

Πηγή: Onmed