Βγήκε από την εντατική ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου

Θετικά τα νέα για τον δημοσιογράφο Γιώργο Γεωργίου καθώς αποσωληνώθηκε και βγήκε από την εντατική όπου νοσηλευόταν.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή La Biri Biri που είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, ο Γιώργος Γεωργίου έχει αποσωληνωθεί και σήμερα το πρωί θα μεταφερόταν στην καρδιολογική μονάδα του νοσοκομείου.
Ο κ. Γεωργίου νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Αντιμετωπίζοντας έντονο πρόβλημα αρρυθμιών, επισκέφθηκε ο ίδιος το νοσοκομείο και λίγα λεπτά υπέστη έμφραγμα και οι γιατροί κατάφεραν άμεσα να τον ανατάξουν.
