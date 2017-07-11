Βγήκε από την εντατική ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου

Θετικά τα νέα για τον δημοσιογράφο Γιώργο Γεωργίου καθώς αποσωληνώθηκε και βγήκε από την εντατική όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή La Biri Biri που είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, ο Γιώργος Γεωργίου έχει αποσωληνωθεί και σήμερα το πρωί θα μεταφερόταν στην καρδιολογική μονάδα του νοσοκομείου.

Ο κ. Γεωργίου νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Αντιμετωπίζοντας έντονο πρόβλημα αρρυθμιών, επισκέφθηκε ο ίδιος το νοσοκομείο και λίγα λεπτά υπέστη έμφραγμα και οι γιατροί κατάφεραν άμεσα να τον ανατάξουν.