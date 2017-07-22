Κύπρος: Ο Σταύρος Μαλάς υποψήφιος του ΑΚΕΛ – Το πρώτο του μήνυμα (Photo)

Μετά από πολύωρη συνεδρίαση, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να δώσει το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, που θα γίνουν τον προσεχή Φεβρουάριο, στον Σταύρο Μαλά, ο οποίος στηρίχτηκε από το ΑΚΕΛ και το 2013.

Κομματικές πηγές ανέφεραν ότι η υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά “έχει προοπτική νίκης και πολυσυλλεκτικότητα”.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής δεν τέθηκε τελικά το όνομα του γενικού γραμματέα του κόμματος, ‘Αντρου Κυπριανού, αλλά συζητήθηκε ως πιθανή υποψηφιότητα, αυτή του γνωστού νομικού Αχιλλέα Δημητριάδη.

Το 2013 στον πρώτο γύρο ο κ. Μαλάς έλαβε 26,91% και ο Νίκος Αναστασιάδης 45,56%. Στο δεύτερο γύρο επικράτησε ο Νίκος Αναστασιάδης με 57.48% και ο κ. Μαλάς συγκέντρωσε 42.52%.

Το πρώτο του μήνυμα

Μετά και την απόφαση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για την υποψηφιότητα Σταύρου Μαλά για τις Προεδρικές του 2018, ο κ.Μαλάς δημοσίευσε το πρώτο του μήνυμα.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έγραψε: «Μπροστά στην ανάγκη για μια προοδευτική αλλαγή, για ένα μέλλον που θα ανοίγει ορίζοντες και θα δίνει ελπίδα στη νέα γενιά, για μια νέα πολιτική πρόταση μακριά από φθαρμένες συνταγές, ακρότητες, επικίνδυνα πειράματα και ακροβατισμούς, θα καταθέσω τη δική μου πρόταση, τις δικές μου σκέψεις και το δικό μου πλαίσιο. Στόχος η επίτευξη προγραμματικής σύγκλισης με το ΑΚΕΛ το οποίο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αλλά και η διεύρυνση του διαλόγου με όλη την κοινωνία. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φιλελεύθερος