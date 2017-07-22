search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:17
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.07.2017 16:51

Κύπρος: Ο Σταύρος Μαλάς υποψήφιος του ΑΚΕΛ – Το πρώτο του μήνυμα (Photo)

22.07.2017 16:51
Μαλάς: Μας έχουν ακούσει, τώρα ήρθε η ώρα να μας κρίνουν - Media

 

Μετά από πολύωρη συνεδρίαση, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να δώσει το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, που θα γίνουν τον προσεχή Φεβρουάριο, στον Σταύρο Μαλά, ο οποίος στηρίχτηκε από το ΑΚΕΛ και το 2013.

Κομματικές πηγές ανέφεραν ότι η υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά “έχει προοπτική νίκης και πολυσυλλεκτικότητα”.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής δεν τέθηκε τελικά το όνομα του γενικού γραμματέα του κόμματος, ‘Αντρου Κυπριανού, αλλά συζητήθηκε ως πιθανή υποψηφιότητα, αυτή του γνωστού νομικού Αχιλλέα Δημητριάδη.

Το 2013 στον πρώτο γύρο ο κ. Μαλάς έλαβε 26,91% και ο Νίκος Αναστασιάδης 45,56%. Στο δεύτερο γύρο επικράτησε ο Νίκος Αναστασιάδης με 57.48% και ο κ. Μαλάς συγκέντρωσε 42.52%.

Το πρώτο του μήνυμα

Μετά και την απόφαση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για την υποψηφιότητα Σταύρου Μαλά για τις Προεδρικές του 2018, ο κ.Μαλάς δημοσίευσε το πρώτο του μήνυμα.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, έγραψε: «Μπροστά στην ανάγκη για μια προοδευτική αλλαγή, για ένα μέλλον που θα ανοίγει ορίζοντες και θα δίνει ελπίδα στη νέα γενιά, για μια νέα πολιτική πρόταση μακριά από φθαρμένες συνταγές, ακρότητες, επικίνδυνα πειράματα και ακροβατισμούς, θα καταθέσω τη δική μου πρόταση, τις δικές μου σκέψεις και το δικό μου πλαίσιο. Στόχος η επίτευξη προγραμματικής σύγκλισης με το ΑΚΕΛ το οποίο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αλλά και η διεύρυνση του διαλόγου με όλη την κοινωνία. Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φιλελεύθερος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

turkish_navy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «γκρίζες ζώνες» γίνονται νόμος

IRON_MAIDEN
ΕΛΛΑΔΑ

Στους ρυθμούς των Iron Maiden το ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα από νωρίς το μεσημέρι – «Μεταμορφωμένα» λεωφορεία της ΟΣΥ στο χώρο (Videos)

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσσου

rodos-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Ο 44χρονος επιχείρησε να καταστρέψει στοιχεία από τον «εγκέφαλο» του οχήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

hunkar_sintagi
CUCINA POVERA

Χουνκιάρ μπεγιεντί, ή αλλιώς «όπως αρέσει στον Σουλτάνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:14
ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

turkish_navy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «γκρίζες ζώνες» γίνονται νόμος

IRON_MAIDEN
ΕΛΛΑΔΑ

Στους ρυθμούς των Iron Maiden το ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα από νωρίς το μεσημέρι – «Μεταμορφωμένα» λεωφορεία της ΟΣΥ στο χώρο (Videos)

1 / 3