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26.07.2017 12:40

Αυτός ο ναυαγοσώστης έσωσε σε μια μόνο μέρα 5 ανθρώπους που κινδύνευαν να πνιγούν – Ίνδαλμα στην κοινωνία του Ρεθύμνου

26.07.2017 12:40
Αυτός ο ναυαγοσώστης έσωσε σε μια μόνο μέρα 5 ανθρώπους που κινδύνευαν να πνιγούν – Ίνδαλμα στην κοινωνία του Ρεθύμνου - Media

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Η αυτοθυσία και ο επαγγελματισμός ναυαγοσώστη στο Ρέθυμνο έγινε το αντικείμενο συζήτηση στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου αφού ο συγκεκριμένος άνδρας έσωσε μόνο σε μία ημέρα πέντε λουόμενους οι οποίοι κινδύνευσαν σε παραλία του Ρεθύμνου.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργος Μαρινάκης κάνει λόγο για πράξη κοινωνικής προσφοράς στην κοινωνία του Ρεθύμνου αλλά και τους επισκέπτες της. Απέστειλε μάλιστα και επιστολή στον ναυαγοσώστη Γαβρίλη Τσουντάνη στην οποία αναφέρει: « Θα ήθελα να σε συγχαρώ για τη διάσωση των πέντε επισκεπτών που πραγματοποίησες την προηγούμενη εβδομάδα στην παραλία του Ρεθύμνου. Ως δήμαρχος του Ρεθύμνου σου εκφράζω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για την ανιδιοτελή πράξη διάσωσης των λουόμενων. Για ακόμα μια φορά απέδειξες την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητά σου σε δύσκολες καταστάσεις, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο την ίδια σου τη ζωή, και συνολικά την προσφορά σου στην κοινωνία και τους επισκέπτες της».

Η θάλασσα, επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης απαιτεί σεβασμό και άνθρωποι σαν τον Γαβρίλη την υπηρετούν με θάρρος και τόλμη. «Μαζί με τα συγχαρητήριά μου, λοιπόν, σε παρακαλώ δέξου και τις ευχές μου να συνεχίσεις με την ίδια διάθεση και επιμονή το δύσκολο έργο σου με υγεία και δύναμη. Να διαβιβάσεις, επίσης, τις ευχαριστίες και τον έπαινό μου σε όλους εκείνους τους ανώνυμους που εσύ γνωρίζεις ότι σε συνέδραμαν σ’ αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη δράση σου. Να είσαι καλά».

Κάθε χρόνο στο Ρέθυμνο είτε απειλείται η ζωή λουομένων από τη θάλασσα είτε χάνουν τη ζωή τους απρόσμενα στα νερά. Οι ναυαγοσώστες του Ρεθύμνου που αριθμούν σε 14 άτομα, έναν σε κάθε πύργο ναυαγοσωστικό σύμφωνα με το λιμεναρχείο και βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί έως και τις 5.30 το απόγευμα, παρακολουθούν τους λουόμενους, σε έκταση 10 χιλιομέτρων. Συμβουλεύουν τους λουόμενους, δίνουν οδηγίες, αναρτούν τις ανάλογες σημαίες που σχετίζονται με την απαγόρευση κολύμβησης ή όχι λόγο καιρού επεμβαίνουν με αυτοθυσία και η συνεισφορά τους είναι πολύ μεγάλη για το κοινωνικό σύνολο.

Αν και φέτος ο αριθμός των ναυαγοσωστών έχει μειωθεί κατά τρεις σε σχέση με πέρυσι, ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το ναυαγοσωστικό έργο, ενισχύει τους πύργους με ναυαγοσώστες όποτε ο καιρός και ο κυματισμός της θάλασσας το επιβάλει.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

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