Ναυαγοσώστης έσωσε ολόκληρη οικογένεια από σίγουρο πνιγμό στη Γεωργιούπολη στα Χανιά

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Τη ζωή όλων των μελών μιας οικογένειας έσωσε η άμεση παρέμβαση του ναυαγοσώστη σε παραλία της Γεωργιούπολης χθες το απόγευμα, αλλά και λουομένων που ενίσχυσαν τις προσπάθειες του.

Το ζευγάρι μαζί με τη μικρή τους κόρη, που βρίσκονται στα Χανιά για διακοπές, κινδύνεψαν σοβαρά καθώς βρίσκονταν πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης μέσα στη θάλασσα.

Ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε τον άνδρα που καλούσε σε βοήθεια, τον οποίο και έβγαλε άμεσα από τη θάλασσα, παρέχοντας του παράλληλα τις πρώτες βοήθειες έως ότου τον παράλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, λουόμενοι έβγαλαν από τη θάλασσα τη σύζυγο, βοηθώντας επίσης τον ναυαγοσώστη να μεταφέρει στην ακτή και τη μικρή κόρη του ζεύγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτό: αρχείο