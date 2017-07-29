search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:30
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.07.2017 14:37

Ναυαγοσώστης έσωσε ολόκληρη οικογένεια από σίγουρο πνιγμό στη Γεωργιούπολη στα Χανιά

29.07.2017 14:37
Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Λιβύης: Τουλάχιστον 110 οι αγνοούμενοι - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Τη ζωή όλων των μελών μιας οικογένειας έσωσε η άμεση παρέμβαση του ναυαγοσώστη σε παραλία της Γεωργιούπολης χθες το απόγευμα, αλλά και λουομένων που ενίσχυσαν τις προσπάθειες του.

Το ζευγάρι μαζί με τη μικρή τους κόρη, που βρίσκονται στα Χανιά για διακοπές, κινδύνεψαν σοβαρά καθώς βρίσκονταν πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης μέσα στη θάλασσα.

Ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε τον άνδρα που καλούσε σε βοήθεια, τον οποίο και έβγαλε άμεσα από τη θάλασσα, παρέχοντας του παράλληλα τις πρώτες βοήθειες έως ότου τον παράλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, λουόμενοι έβγαλαν από τη θάλασσα τη σύζυγο, βοηθώντας επίσης τον ναυαγοσώστη να μεταφέρει στην ακτή και τη μικρή κόρη του ζεύγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για τη ζωή του.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτό: αρχείο 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

agkistri_israilinoi_poreia_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Επίθεση ισραηλινών τουριστών σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης – «Απερίγραπτες σκηνές» (video)

mitsotakis ypourgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Στέλιο Ράμφο: Εθνική απώλεια, χάνω έναν φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε μας συζήτηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:27
fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

1 / 3