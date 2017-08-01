Πυρκαγιά στην περιοχή Ασπρόκαμπος Κιάτου

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Συκιώνος Κιάτου.

Η πυρκαγιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, ενώ σημειώνεται ότι το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνει ο δυνατός άνεμος. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 14 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα 6 ατόμων.