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08.08.2017 14:36

Νέο κρούσμα ομοφοβίας: Ναυαγοσώστης επιπλήττει ομοφυλόφιλο ζευγάρι επειδή αγκαλιάστηκε

08.08.2017 14:36
Νέο κρούσμα ομοφοβίας: Ναυαγοσώστης επιπλήττει ομοφυλόφιλο ζευγάρι επειδή αγκαλιάστηκε - Media

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Σε ένα νέο περιστατικό, που πολλοί χαρακτηρίζουν ομοφοβικό, αναφέρεται με έμφαση ο ιταλικός Τύπος. Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, ναυαγοσώστης που εργάζεται σε οργανωμένη παραλία του Σαλέρνο, στην Κάτω Ιταλία, επέπληξε ομοφυλόφιλο ζευγάρι που είχε αγκαλιασθεί σε πισίνα, δίπλα στην θάλασσα.

Η Repubblica διευκρινίζει ότι, μετά την έκφραση δυσαρέσκειας εκ μέρους δυο λουόμενων, ο ναυαγοσώστης πλησίασε το ζευγάρι και του είπε, ουσιαστικά, ότι καλό είναι να αποφεύγει στοργικούς εναγκαλισμούς, διότι «στην παραλία αυτή και στην πισίνα παίζουν και μικρά παιδιά».

«Τα λόγια αυτά μας έκαναν να νιώσουμε αμήχανα, διότι αυτό που κάναμε ήταν μια αυθόρμητη, στοργική κίνηση. Δεν είχαμε κανέναν σκοπό να ενοχλήσουμε τα παιδιά και αποφασίσαμε να απομακρυνθούμε από την πισίνα», δήλωσε στον ιταλικό Τύπο ο ένας από τους δυο νέους.

Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων διαμαρτυρήθηκαν ηχηρά, ζητώντας και πάλι την άμεση έγκριση ενός νόμου κατά της ομοφοβίας. Παράλληλα, η οργάνωση Arcigay υπενθυμίζει ότι και στην Ιταλία έχει ήδη εγκριθεί νόμος ο οποίος θεσπίζει τα σύμφωνα συμβίωσης και, κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύει τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών.

Μετά τον «θόρυβο» και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται την οργανωμένη πλαζ του Σαλέρνο έκαναν γνωστό ότι «δεν πρόκειται για ρατσιστική αντιμετώπιση, αφού ζητούν την ίδια, κόσμια συμπεριφορά και από τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια». Πολλοί σχολιαστές, όμως, αναφέρουν ότι μέχρι τώρα δεν προκύπτει να μάλωσε κάποιος μια γυναίκα και τον σύντροφό της, επειδή αγκαλιάσθηκαν σε κάποια ιταλική παραλία.

Δεν είναι η πρώτη υπόθεση που σχετίζεται με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γκέι ζευγαριών. Πριν λίγες ημέρες, ξενοδόχος της Καλαβρίας αρνήθηκε να νοικιάσει σουίτα σε δυο νεαρούς ομοφυλόφιλους που είχαν κάνει κράτηση, γράφοντάς τους, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, ότι «στα δωμάτιά του δεν γίνονται δεκτοί ούτε γκέι ούτε ζώα».

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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