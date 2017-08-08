search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 15:34
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2017 16:23

Βόμβα από ESPN: «Συμφωνία Λίβερπουλ-Μπαρτσελόνα για Κουτίνιο»

08.08.2017 16:23
Βόμβα από ESPN: «Συμφωνία Λίβερπουλ-Μπαρτσελόνα για Κουτίνιο» - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Πολύ κοντά στον διάδοχο του Νεϊμάρ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα όπως αποκαλύπτει το ESPN, καθώς οι Καταλανοί έφτασαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Φιλίπε Κουτίνιο.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα πρέπει να θεωρείται ο Φιλίπε Κουτίνιο, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ESPN και ο δημοσιογράφος, Ζόρντι Μπλάνκο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το μέσο, ο Βραζιλιάνος εξέφρασε τελικά την επιθυμία του να μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα, γεγονός που έκρινε την υπόθεση υπέρ των Καταλανών, αφού η Λίβερπουλ δεν μπορούσε πλέον να κάνει τίποτα άλλο παρά να βγει όσο το δυνατόν περισσότερο κερδισμένη σε οικονομικό επίπεδο.

Σε περίπτωση που τελικά ισχύουν οι πληροφορίες θα πρόκειται για τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στα χρονικά του ποδοσφαίρου, έπειτα από την πώληση του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Συγκεκριμένα, το ESPN υποστηρίζει ότι η Μπαρτσελόνα θα καταθέσει 90 εκατ. ευρώ και το ποσό θα αυξηθεί στα 120 εκατ. ευρώ, κάτι που επιβεβαιώνει και το Sky Sports τα τελευταία λεπτά, τονίζοντας ότι οι «μπλαουγκράνα» είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν αυτό το ποσό.

Πηγή: Sport-fm

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 16χρονη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα

neolaia syriza 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέχεια παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε η πλειοψηφία του προεδρείου της νεολαίας – «Ο αγώνας μας δεν τελειώνει εδώ

erythros-stavros-pnigmos-1
ΥΓΕΙΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οκτώ σωτήριες οδηγίες για την πρόληψη των πνιγμών

Barkas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ΝΔ άρχισε το πάρτι με τους ανεξάρτητους από τον ΣΥΡΙΖΑ (Video)

espn-logo
MEDIA

Το ESPN θα διεκδικήσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2030

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

skrekas – mitsotakis- polakis- kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η ιδιότυπη κυβερνητική ικανοποίηση για ΟΠΕΚΕΠΕ, το κύμα «ανεξαρτησίας» στον ΣΥΡΙΖΑ, οι 2 φάσεις προς ΕΛΑΣ και το πάρτι Μητσοτάκη και ο Πολάκης ως… Αγγλία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 15:34
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 16χρονη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα

neolaia syriza 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέχεια παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε η πλειοψηφία του προεδρείου της νεολαίας – «Ο αγώνας μας δεν τελειώνει εδώ

erythros-stavros-pnigmos-1
ΥΓΕΙΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οκτώ σωτήριες οδηγίες για την πρόληψη των πνιγμών

1 / 3