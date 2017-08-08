Βόμβα από ESPN: «Συμφωνία Λίβερπουλ-Μπαρτσελόνα για Κουτίνιο»

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Πολύ κοντά στον διάδοχο του Νεϊμάρ βρίσκεται η Μπαρτσελόνα όπως αποκαλύπτει το ESPN, καθώς οι Καταλανοί έφτασαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Φιλίπε Κουτίνιο.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα πρέπει να θεωρείται ο Φιλίπε Κουτίνιο, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ESPN και ο δημοσιογράφος, Ζόρντι Μπλάνκο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το μέσο, ο Βραζιλιάνος εξέφρασε τελικά την επιθυμία του να μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα, γεγονός που έκρινε την υπόθεση υπέρ των Καταλανών, αφού η Λίβερπουλ δεν μπορούσε πλέον να κάνει τίποτα άλλο παρά να βγει όσο το δυνατόν περισσότερο κερδισμένη σε οικονομικό επίπεδο.

Σε περίπτωση που τελικά ισχύουν οι πληροφορίες θα πρόκειται για τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στα χρονικά του ποδοσφαίρου, έπειτα από την πώληση του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Συγκεκριμένα, το ESPN υποστηρίζει ότι η Μπαρτσελόνα θα καταθέσει 90 εκατ. ευρώ και το ποσό θα αυξηθεί στα 120 εκατ. ευρώ, κάτι που επιβεβαιώνει και το Sky Sports τα τελευταία λεπτά, τονίζοντας ότι οι «μπλαουγκράνα» είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν αυτό το ποσό.

Πηγή: Sport-fm