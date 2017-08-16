Ράντου και Βούρος στην εμβληματική «Φιλουμένα» του Φασουλή -Οι πρώτες φωτογραφίες (Photos)

Πυρετωδώς προχωρούν οι προετοιμασίες της μεγάλης θεατρικής παραγωγής Φιλουμένα στο θέατρο Διάνα για τη θεατρική σεζόν 2017-2018.

Η Ελένη Ράντου συναντιέται δύο χρόνια μετά την πρώτη παράσταση στο Εθνικό και πάλι με την εμβληματική ηρωίδα του Εντουάρντο ντε Φίλιππο και αναμετράται ξανά με έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας της.

Η απόδοση – διασκευή είναι της Ελένης Ράντου και η σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, ανανεωμένη, πάνω στο αγαπημένο έργο «Φιλουμένα Μαρτουράνο» του Ντε Φίλιππο και με έναν ολοκαίνουριο θίασο 13 ηθοποιών.

Στο ρόλο του Ντομένικο Σοριάνο ο Γιάννης Βούρος.

Στους ρόλους της Ροζαλία Σολιμέντο και του Αλφρέντο Αμορόζο θα δούμε τη Βίλμα Τσακίρη και τον Τάσο Γιαννόπουλο.

Ντιάνα η Κατερίνα Γερονικολού.

Με φόντο το υπέροχο σκηνικό του Μανόλη Παντελιδάκη και τα εξαιρετικά κοστούμια της Ντένυς Βαχλιώτη, η Φιλουμένα της Ελένης Ράντου θα μας ταξιδέψει στα σοκάκια της Νάπολης για να μας αφηγηθεί την υπέροχη ιστορία μιας γυναίκας, που από πόρνη μετατρέπεται σε σύμβολο μητρότητας.

Μια ιστορία κοινωνικού αποκλεισμού και γενναίας αντιμετώπισης της Αδικίας.

Στο θέατρο Διάνα.

Από Οκτώβριο.