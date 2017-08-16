search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 12:02
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2017 16:30

Ράντου και Βούρος στην εμβληματική «Φιλουμένα» του Φασουλή -Οι πρώτες φωτογραφίες (Photos)

16.08.2017 16:30
Ράντου και Βούρος στην εμβληματική «Φιλουμένα» του Φασουλή -Οι πρώτες φωτογραφίες (Photos) - Media

 

Πυρετωδώς προχωρούν οι προετοιμασίες της μεγάλης θεατρικής παραγωγής Φιλουμένα στο θέατρο Διάνα για τη θεατρική σεζόν 2017-2018.

Η Ελένη Ράντου συναντιέται δύο χρόνια μετά την πρώτη παράσταση στο Εθνικό και πάλι με την εμβληματική ηρωίδα του Εντουάρντο ντε Φίλιππο και αναμετράται ξανά με έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας της.

Η απόδοση – διασκευή είναι της Ελένης Ράντου και η σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, ανανεωμένη, πάνω στο αγαπημένο έργο «Φιλουμένα Μαρτουράνο» του Ντε Φίλιππο και με έναν ολοκαίνουριο θίασο 13 ηθοποιών.

Στο ρόλο του Ντομένικο Σοριάνο ο Γιάννης Βούρος.

Στους ρόλους της Ροζαλία Σολιμέντο και του Αλφρέντο Αμορόζο θα δούμε τη Βίλμα Τσακίρη και τον Τάσο Γιαννόπουλο.

Ντιάνα η Κατερίνα Γερονικολού.

Με φόντο το υπέροχο σκηνικό του Μανόλη Παντελιδάκη και τα εξαιρετικά κοστούμια της Ντένυς Βαχλιώτη, η Φιλουμένα της Ελένης Ράντου θα μας ταξιδέψει στα σοκάκια της Νάπολης για να μας αφηγηθεί την υπέροχη ιστορία μιας γυναίκας, που από πόρνη μετατρέπεται σε σύμβολο μητρότητας.

Μια ιστορία κοινωνικού αποκλεισμού και γενναίας αντιμετώπισης της Αδικίας.

Στο θέατρο Διάνα.

Από Οκτώβριο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flotila
ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: «Μακράν η πιο σοβαρή βία που έχουμε αντιμετωπίσει» – Τι λέει δικηγόρος της Adalah

ekloges_kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο

dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος 47χρονος για κακοποίηση του 16χρονου γιου του που είναι στο φάσμα του αυτισμού

eirini_agapidaki_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Οι αμέτρητες ευχές και το ευχαριστώ

asanser_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος μέσα σε ασανσέρ στη Ρωσία: Power bank πήρε φωτιά μέσα σε τσάντα γυναίκας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιοκτήτες στο στόχαστρο: Η ΑΑΔΕ στήνει ψηφιακό μάτι σε σπίτια, αγροτεμάχια και κενά ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 11:56
flotila
ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: «Μακράν η πιο σοβαρή βία που έχουμε αντιμετωπίσει» – Τι λέει δικηγόρος της Adalah

ekloges_kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο

dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος 47χρονος για κακοποίηση του 16χρονου γιου του που είναι στο φάσμα του αυτισμού

1 / 3