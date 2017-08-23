search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 11:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2017 14:20

Καμμένος: Θα βελτιώσουμε τα κτίρια του Πρωτοδικείου Αθηνών

23.08.2017 14:20
Καμμένος: Θα βελτιώσουμε τα κτίρια του Πρωτοδικείου Αθηνών - Media

 

Η βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας των δικαστηρίων που λειτουργούν σε κτίρια του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ελευθέριο Γεωργίλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καμμένος συμφώνησε με τις προτάσεις των λειτουργών της Δικαιοσύνης, σε σχέση με τον επικείμενο διαγωνισμό για τα σημεία εξυπηρέτησης φωτοαντιγράφων δικηγόρων και διαδίκων, έκδοσης ηλεκτρονικών παραβόλων και πώλησης ενσήμων. Οι προτάσεις θα περιληφθούν στον διαγωνισμό.

Τέλος, συμφωνήθηκε η κατά το δυνατόν βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ενίσχυση συνεργείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρων εντός των κτιρίων των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,

ήταν το αντικείμενο πρόσφατης σύσκεψης στο υπουργείο, μεταξύ

εκπροσώπων του υπουργείου, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rambo4-movies-gallery-06
ΣΙΝΕΜΑ

«John Rambo»: Το prequel του θρυλικού franchise έρχεται στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι (photos/video)

alpha-new
MEDIA

Alpha: Από τις αγάπες και τους αγιασμένους έρωτες στις «Αμαρτίες και ρόδα»

BOYSAD
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα σε δημοτικό σχολείο

curacao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κουρασάο: Πώς μία πρόκριση στο Μουντιάλ ενός μικρού νησιού στην Καραϊβική, έφερε ανάπτυξη στον τουρισμό

konstantinos_mitsotakis_new_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Χατζηδάκης θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 11:18
rambo4-movies-gallery-06
ΣΙΝΕΜΑ

«John Rambo»: Το prequel του θρυλικού franchise έρχεται στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι (photos/video)

alpha-new
MEDIA

Alpha: Από τις αγάπες και τους αγιασμένους έρωτες στις «Αμαρτίες και ρόδα»

BOYSAD
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα σε δημοτικό σχολείο

1 / 3