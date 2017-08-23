Καμμένος: Θα βελτιώσουμε τα κτίρια του Πρωτοδικείου Αθηνών

Η βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας των δικαστηρίων που λειτουργούν σε κτίρια του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ελευθέριο Γεωργίλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καμμένος συμφώνησε με τις προτάσεις των λειτουργών της Δικαιοσύνης, σε σχέση με τον επικείμενο διαγωνισμό για τα σημεία εξυπηρέτησης φωτοαντιγράφων δικηγόρων και διαδίκων, έκδοσης ηλεκτρονικών παραβόλων και πώλησης ενσήμων. Οι προτάσεις θα περιληφθούν στον διαγωνισμό.

Τέλος, συμφωνήθηκε η κατά το δυνατόν βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ενίσχυση συνεργείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρων εντός των κτιρίων των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,

ήταν το αντικείμενο πρόσφατης σύσκεψης στο υπουργείο, μεταξύ

εκπροσώπων του υπουργείου, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ