search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:39
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2017 14:20

Συγκλονιστικό βίντεο: Ναυαγοσώστης στην Κρήτη σώζει παιδί από πνιγμό

27.08.2017 14:20
Εύβοια: Με μπουλντόζες και ελικόπτερα οι απεγκλωβισμοί από τα πλημμυρισμένα σπίτια - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Ο φόβος ήταν αποτυπωμένος στα πρόσωπα όλων των λουόμενων σε παραλία της Χερσονήσου σήμερα το πρωί, μέχρι τη στιγμή που ο ειδικός ναυαγοσώστης χωρίς δεύτερη σκέψη,  βούτηξε προσεγγίζοντας  το μικρό παιδί που έδειχνε ”χαμένο” και μη μπορώντας πλέον να αντιδράσει.

Οι λουόμενοι με αγωνία παρατηρούσαν την προσπάθεια διάσωσης του παιδιού, που να σημειωθεί μπήκε για βουτιά με τους γονείς του έχοντας πάρει μαζί τους και σωσίβιο από το οποίο κρατιόντουσαν για να μη συμβούν τα χειρότερα. Όμως το μικρό παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί αν και γαντζωμένο στο σωσίβιο με αποτέλεσμα τα κύματα να το παρασύρουν ακόμα πιο μακριά από την ακτή και από τους γονείς του που λίγο αργότερα κατάφεραν με τη βοήθεια των λουόμενων να βγουν έξω από τη θάλασσα.

Τελικά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του ναυαγοσώστη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, με τον ίδιο λίγο αργότερα να βγαίνει έξω αγκαλιά με το παιδί, αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα από τους λουόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως η οικογένεια των τουριστών αλλά και πολλοί άλλοι που βρίσκονταν στην παραλία, αψήφησαν και την κόκκινη σημαία που φανέρωνε την επικινδυνότητα της θάλασσας λόγω των 6 Μποφόρ που έπνεαν καθώς και τα αλλεπάλληλα σφυρίγματα του ναυαγοσώστη λίγο αργότερα,  που τους παρότρυνε να βγουν στην ακτή.

Πηγή: ekriti.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

agkistri_israilinoi_poreia_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Επίθεση ισραηλινών τουριστών σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης – «Απερίγραπτες σκηνές» (video)

mitsotakis ypourgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Στέλιο Ράμφο: Εθνική απώλεια, χάνω έναν φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε μας συζήτηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:38
fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για τραυματίες και σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

1 / 3