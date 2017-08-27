Συγκλονιστικό βίντεο: Ναυαγοσώστης στην Κρήτη σώζει παιδί από πνιγμό

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Ο φόβος ήταν αποτυπωμένος στα πρόσωπα όλων των λουόμενων σε παραλία της Χερσονήσου σήμερα το πρωί, μέχρι τη στιγμή που ο ειδικός ναυαγοσώστης χωρίς δεύτερη σκέψη, βούτηξε προσεγγίζοντας το μικρό παιδί που έδειχνε ”χαμένο” και μη μπορώντας πλέον να αντιδράσει.

Οι λουόμενοι με αγωνία παρατηρούσαν την προσπάθεια διάσωσης του παιδιού, που να σημειωθεί μπήκε για βουτιά με τους γονείς του έχοντας πάρει μαζί τους και σωσίβιο από το οποίο κρατιόντουσαν για να μη συμβούν τα χειρότερα. Όμως το μικρό παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί αν και γαντζωμένο στο σωσίβιο με αποτέλεσμα τα κύματα να το παρασύρουν ακόμα πιο μακριά από την ακτή και από τους γονείς του που λίγο αργότερα κατάφεραν με τη βοήθεια των λουόμενων να βγουν έξω από τη θάλασσα.

Τελικά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του ναυαγοσώστη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, με τον ίδιο λίγο αργότερα να βγαίνει έξω αγκαλιά με το παιδί, αποσπώντας δυνατό χειροκρότημα από τους λουόμενους.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως η οικογένεια των τουριστών αλλά και πολλοί άλλοι που βρίσκονταν στην παραλία, αψήφησαν και την κόκκινη σημαία που φανέρωνε την επικινδυνότητα της θάλασσας λόγω των 6 Μποφόρ που έπνεαν καθώς και τα αλλεπάλληλα σφυρίγματα του ναυαγοσώστη λίγο αργότερα, που τους παρότρυνε να βγουν στην ακτή.

Πηγή: ekriti.gr