Φάμελλος: Πιο αυστηρό το πλαίσιο μετά την κήρυξη αναδάσωσης που θα κάνουμε άμεσα

«Δεν τροποποιείται η δασική χρήση και οι δασικοί χάρτες από την πυρκαγιά, αντίθετα αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια, Σωκράτης Φάμελλος, από την Ζάκυνθο όπου βρίσκεται.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο μετά την κήρυξη αναδάσωσης που θα κάνουμε άμεσα».

Ο αναπληρωτής υπουργός μετέβη στη Ζάκυνθο, με κυβερνητικό κλιμάκιο, που θα κάνει αυτοψία στις πληγείσες από τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχές και θα συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν, το συντομότερο δυνατό, τα αναγκαία μέτρα.

«Έχει ήδη αποτυπωθεί η καμένη έκταση, με βάση τα δορυφορικά δεδομένα και δόθηκε η εντολή για την άμεση κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας και αυτό γίνεται ανεξάρτητα του αν οι περιοχές οι οποίες κάηκαν, είναι ιδιωτικές ή δημόσιες. Ξεκαθαρίζω ότι οι δασικές εκτάσεις και τα δάση της χώρας, ανεξαρτήτως της δημόσιας ή ιδιωτικής μορφής τους, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέα και δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η τροποποίηση της χρήσης τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρέπει να προστατεύσουμε το οικοσύστημα της Ζακύνθου και αυτό κάνουμε σήμερα, είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελλος.

Πρόσθεσε δε, ότι υπάρχουν διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας (δεδομένου ότι η περιοχή κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη) και ήδη, συντάσσονται οι μελέτες , ενώ οι πόροι για την αποκατάσταση είναι εξασφαλισμένοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ