search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 16:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2017 15:32

Φάμελλος: Πιο αυστηρό το πλαίσιο μετά την κήρυξη αναδάσωσης που θα κάνουμε άμεσα

«Δεν τροποποιείται η δασική χρήση και οι δασικοί χάρτες από την πυρκαγιά, αντίθετα αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια, Σωκράτης Φάμελλος, από την Ζάκυνθο όπου βρίσκεται.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο μετά την κήρυξη αναδάσωσης που θα κάνουμε άμεσα».

Ο αναπληρωτής υπουργός μετέβη στη Ζάκυνθο, με κυβερνητικό κλιμάκιο, που θα κάνει αυτοψία στις πληγείσες από τις καταστροφικές πυρκαγιές περιοχές και θα συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν, το συντομότερο δυνατό, τα αναγκαία μέτρα.

«Έχει ήδη αποτυπωθεί η καμένη έκταση, με βάση τα δορυφορικά δεδομένα και δόθηκε η εντολή για την άμεση κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας και αυτό γίνεται ανεξάρτητα του αν οι περιοχές οι οποίες κάηκαν, είναι ιδιωτικές ή δημόσιες. Ξεκαθαρίζω ότι οι δασικές εκτάσεις και τα δάση της χώρας, ανεξαρτήτως της δημόσιας ή ιδιωτικής μορφής τους, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέα και δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η τροποποίηση της χρήσης τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρέπει να προστατεύσουμε το οικοσύστημα της Ζακύνθου και αυτό κάνουμε σήμερα, είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελλος.

Πρόσθεσε δε, ότι υπάρχουν διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας (δεδομένου ότι η περιοχή κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη) και ήδη, συντάσσονται οι μελέτες , ενώ οι πόροι για την αποκατάσταση είναι εξασφαλισμένοι.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

