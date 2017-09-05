Στρατιωτικά γυμνάσια στο Ισραήλ, για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Χεζμπολάχ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ξεκινούν γυμνάσια ευρείας κλίμακας το σενάριο των οποίων προβλέπει το ξέσπασμα νέας σύρραξης με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ανακοίνωσαν ισραηλινοί αξιωματικοί χθες. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα γυμνάσια του είδους εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Η άσκηση θα επιτρέψει να προσομοιωθούν «διάφορα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσουμε εάν αναμετρηθούμε με τη Χεζμπολάχ» στο μέλλον, σημείωσε μια πηγή προσκείμενη στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και εφέδρων, θα πάρουν μέρος στα γυμνάσια, στο πλαίσιο των οποίων θα κινητοποιηθούν αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχια, σύμφωνα με μια άλλη πηγή προσκείμενη στον ισραηλινό στρατό. Ο ισραηλινός στρατός θα στήσει δύο νοσοκομεία εκστρατείας και θα πειραματιστεί με νέες τεχνολογίες, όπως η χρήση μη επανδρωμένων, τηλεκατευθυνόμενων φορτηγών και ελικοπτέρων για τις διακομιδές τραυματιών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ