Βιβλική καταστροφή έφερε ο κυκλώνας Ίρμα: Ο απολογισμός των νεκρών σε Άγιο Μαρτίνο και Καραϊβική

Οι γαλλικές αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των θυμάτων από το πέρασμα του κυκλώνα Ίρμα στον Άγιο Μαρτίνο, τονίζοντας ωστόσο ότι ο απολογισμός είναι “προσωρινός”.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ είπε ότι σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι (και όχι οκτώ όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά) στον Άγιο Μαρτίνο ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα στον Άγιο Βαρθολομαίο.

Πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

“Μετά τη διασταύρωση των πληροφοριών, ο προσωρινός απολογισμός είναι για τέσσερις νεκρούς και όχι για οκτώ”, επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Μετά την αναθεώρηση αυτή, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στην Καραϊβική ανέρχεται στους 10 νεκρούς.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι υπάρχουν περίπου 50 τραυματίες, από τους οποίους οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση.

“Οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές. Σύμφωνα με την κοινότητα του Αγίου Μαρτίνου, έχει πληγεί το 95% των κτιρίων και το 60% των σπιτιών είναι μη κατοικήσιμα (…) Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε, δεν υπάρχει πόσιμο νερό, ούτε καύσιμα, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με συντρίμμια και εν μέρει αδιάβατοι (…) οι τηλεπικοινωνίες είναι δύσκολες”, πρόσθεσε.

Η “καλή είδηση” που μετέφερε ο Φιλίπ ήταν ότι το λιμάνι και το αεροδρόμιο λειτουργούν και ότι “ένα στρατιωτικό αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί το πρωί” μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στο νησί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ