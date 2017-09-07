search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:17
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2017 17:42

Βιβλική καταστροφή έφερε ο κυκλώνας Ίρμα: Ο απολογισμός των νεκρών σε Άγιο Μαρτίνο και Καραϊβική

07.09.2017 17:42
Βιβλική καταστροφή έφερε ο κυκλώνας Ίρμα: Ο απολογισμός των νεκρών σε Άγιο Μαρτίνο και Καραϊβική - Media

 

Οι γαλλικές αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των θυμάτων από το πέρασμα του κυκλώνα Ίρμα στον Άγιο Μαρτίνο, τονίζοντας ωστόσο ότι ο απολογισμός είναι “προσωρινός”.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ είπε ότι σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι (και όχι οκτώ όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά) στον Άγιο Μαρτίνο ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα στον Άγιο Βαρθολομαίο.

Πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

“Μετά τη διασταύρωση των πληροφοριών, ο προσωρινός απολογισμός είναι για τέσσερις νεκρούς και όχι για οκτώ”, επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Μετά την αναθεώρηση αυτή, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στην Καραϊβική ανέρχεται στους 10 νεκρούς.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι υπάρχουν περίπου 50 τραυματίες, από τους οποίους οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση.

“Οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές. Σύμφωνα με την κοινότητα του Αγίου Μαρτίνου, έχει πληγεί το 95% των κτιρίων και το 60% των σπιτιών είναι μη κατοικήσιμα (…) Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε, δεν υπάρχει πόσιμο νερό, ούτε καύσιμα, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με συντρίμμια και εν μέρει αδιάβατοι (…) οι τηλεπικοινωνίες είναι δύσκολες”, πρόσθεσε.

Η “καλή είδηση” που μετέφερε ο Φιλίπ ήταν ότι το λιμάνι και το αεροδρόμιο λειτουργούν και ότι “ένα στρατιωτικό αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί το πρωί” μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στο νησί.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

turkish_navy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «γκρίζες ζώνες» γίνονται νόμος

IRON_MAIDEN
ΕΛΛΑΔΑ

Στους ρυθμούς των Iron Maiden το ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα από νωρίς το μεσημέρι – «Μεταμορφωμένα» λεωφορεία της ΟΣΥ στο χώρο (Videos)

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσσου

rodos-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Ο 44χρονος επιχείρησε να καταστρέψει στοιχεία από τον «εγκέφαλο» του οχήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

hunkar_sintagi
CUCINA POVERA

Χουνκιάρ μπεγιεντί, ή αλλιώς «όπως αρέσει στον Σουλτάνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:14
ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

turkish_navy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «γκρίζες ζώνες» γίνονται νόμος

IRON_MAIDEN
ΕΛΛΑΔΑ

Στους ρυθμούς των Iron Maiden το ΟΑΚΑ: Λαοθάλασσα από νωρίς το μεσημέρι – «Μεταμορφωμένα» λεωφορεία της ΟΣΥ στο χώρο (Videos)

1 / 3