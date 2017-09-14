Γιατί η ζάχαρη προκαλεί δίψα;

Μετά από ένα αλμυρό γεύμα συνήθως θέλουμε αρκετό νερό για να ξεδιψάσουμε. Κάτι αντίστοιχο όμως συμβαίνει τις περισσότερες φορές και όταν καταναλώνουμε κάτι γλυκό, όπως μια σοκολάτα ή μια πάστα. Και γι’ αυτό υπάρχει εξήγηση και μάλιστα επιστημονική. Για ποιο λόγο δηλαδή η ζάχαρη μάς κάνει να διψάμε.

Όταν καταναλώνουμε ζάχαρη, αυτή αρχικά πηγαίνει στο στομάχι και στη συνέχεια περνά στο αίμα, εξηγεί η Καρολίν Απόβιαν, καθηγήτρια στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Διατροφής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Όταν πια περάσει στο αίμα, αυξάνει τα επίπεδα της γλυκόζης (σάκχαρο) και τα κύτταρα απελευθερώνουν νερό ώστε να αποκαταστήσουν την ισορροπία στη σύσταση του αίματος.

Καθώς τα κύτταρα χάνουν νερό, ο εγκέφαλος λαμβάνει το «σήμα» και μας ειδοποιεί να αυξήσουμε τα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού μας, εντείνοντας την επιθυμία για νερό.