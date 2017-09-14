search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 17:20
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2017 07:10

Περνά και μόνη της καλά η Άμπερ Χερντ: Διακοπές στο Μπαλί μετά τον χωρισμό της

14.09.2017 07:10
Σάλος με την Άμπερ Χερντ στο διαδίκτυο επειδή μπήκε χωρίς σουτιέν σε τζαμί Κωνσταντινούπολης - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Η πανέμορφη ηθοποιός Άμπερ Χερντ μετά τον χωρισμό της τον Αύγουστο από τον μεγιστάνα δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, περνάει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στο εξωτικό Μπαλί με μία από τις καλύτερες φίλες της, την Ρακέλ «Ρόκι» Πένινγκτον.

Και για να μη απογοητεύσει τους θαυμαστές της, η ηθοποιός ανήρτησε στο λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία

στην οποία ποζάρει μέσα σε μία πισίνα με την πλάτη γυρισμένη στο φακό, χωρίς να φορά το πάνω μέρος του μαγιό της.

Η ηθοποιός μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας Aquaman που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες την επόμενη χρονιά.

Η φίλη της Ρόκι, με την οποία γνωρίζονται περισσότερα από 14 χρόνια, ήταν παρούσα στη δικαστική διαμάχη που είχε η Χερντ με τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ και μάλιστα παρουσίασε ενώπιον του δικαστηρίου του Λος Άντζελες αποδείξεις για την κακοποίηση που υπέστη η Άμπερ Χερντ από τον γνωστό ηθοποιό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Bab el-Mandeb Houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Κίνα πιέζει το Ιράν να «μαζέψει» τους Χούθι μετά από έκκληση της Σαουδικής Αραβίας

foto errikos ntinan 1
ΥΓΕΙΑ

Ερρίκος Ντυνάν: Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2026-27 με δωρεάν συμμετοχή

kasselakis 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης και η… εγγύτητά του με το ΠΑΣΟΚ , ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης

omadiki
ADVERTORIAL

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»: Για 2ο χρόνο στο Θέατρο «Μικρός Κεραμεικός» – Πρεμιέρα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

rosa-vrettou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ η Ρόζα Βρεττού – «Κοιτάζει» προς τα κεντροαριστερά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samaras_roussou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

open new
MEDIA

Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

pasok-androulakis-ko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion poll και Pulse: Το ΠΑΣΟΚ παίρνει δημοσκοπική ανάσα, όμως είναι αρκετή για να καταλάβει τη δεύτερη θέση;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 17:17
Bab el-Mandeb Houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Κίνα πιέζει το Ιράν να «μαζέψει» τους Χούθι μετά από έκκληση της Σαουδικής Αραβίας

foto errikos ntinan 1
ΥΓΕΙΑ

Ερρίκος Ντυνάν: Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2026-27 με δωρεάν συμμετοχή

kasselakis 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης και η… εγγύτητά του με το ΠΑΣΟΚ , ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης

1 / 3