Περνά και μόνη της καλά η Άμπερ Χερντ: Διακοπές στο Μπαλί μετά τον χωρισμό της

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Η πανέμορφη ηθοποιός Άμπερ Χερντ μετά τον χωρισμό της τον Αύγουστο από τον μεγιστάνα δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, περνάει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στο εξωτικό Μπαλί με μία από τις καλύτερες φίλες της, την Ρακέλ «Ρόκι» Πένινγκτον.
Και για να μη απογοητεύσει τους θαυμαστές της, η ηθοποιός ανήρτησε στο λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία
στην οποία ποζάρει μέσα σε μία πισίνα με την πλάτη γυρισμένη στο φακό, χωρίς να φορά το πάνω μέρος του μαγιό της.
Η ηθοποιός μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας Aquaman που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες την επόμενη χρονιά.
Η φίλη της Ρόκι, με την οποία γνωρίζονται περισσότερα από 14 χρόνια, ήταν παρούσα στη δικαστική διαμάχη που είχε η Χερντ με τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ και μάλιστα παρουσίασε ενώπιον του δικαστηρίου του Λος Άντζελες αποδείξεις για την κακοποίηση που υπέστη η Άμπερ Χερντ από τον γνωστό ηθοποιό.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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