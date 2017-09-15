Συνελήφθη και ξάδελφος του δημάρχου για την απάτη στην Ελαφόνησο

Δεύτερη σύλληψη, έπειτα από εκείνη του δημάρχου Ελαφονήσου, ακολούθησε προχθές από τις Αστυνομικές Αρχές της Λακωνίας. Πρόκειται για μέλος της οικογένειάς του, ο οποίος επίσης είχε κριθεί ένοχος και είχε καταδικασθεί για την «οικοπεδοποίηση» της Ελαφονήσου.

Εκτός από το δήμαρχο, ακριβώς η ίδια ποινή, κάθειρξης 15 ετών, είχε επιβληθεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας για απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και σε 73χρονο ξάδελφό του. Επίσης, του είχε αναγνωρισθεί το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να καταδικασθεί σε ισόβια, καθώς το ποσό της απάτης είναι ιδιαιτέρως μεγάλο. Δόθηκε η δυνατότητα να μείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό με τους περιοριστικούς όρους εμφάνισης κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολής εγγύησης, εντός διμήνου, ύψους 30.000 ευρώ.

Όμως, όπως ο 66χρονος δήμαρχος Ελαφονήσου, έτσι και ο 73χρονος ξάδελφός του δεν κατέβαλε τη χρηματική εγγύηση και από τον εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας διατάχθηκε η εκτέλεση της απόφασης.

Έτσι, την Τετάρτη το βράδυ συνελήφθη από αστυνομικούς του Σταθμού Ελαφονήσου.

Πηγή: tharrosnews.gr