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Η Μπέττυ Αρβανίτη είναι σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς.
Η ίδια κάνει σπάνια δημόσιες εξόδους, ενώ έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η Μπέττυ Αρβανίτη έχει αποκτήσει έναν γιο, τον συγγραφέα, Αλέξη Σταμάτη από τον πρώτο της γάμο, ενώ υπήρξε παντρεμένη και με τον ηθοποιό, Φαίδωνα Γεωργίτση.
Η ίδια βρέθηκε πρόσφατα στο θέατρο Πορεία και στην πρεμιέρα της παράστασης Μήδεια από όπου και η παρακάτω φωτογραφία!
Πηγή: fthis.gr
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