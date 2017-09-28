search
28.09.2017 05:41

Έκτακτα μέτρα για την έξαρση της ιλαράς από το υπουργείο Υγείας

Το υπουργείο υγείας διαβεβαίωσε πως υπάρχει επάρκεια εμβολίων για την ιλαρά, καθώς τα αποθέματα ανέρχονται σε 100.000 εμβόλια.

Ωστόσο, επισημαίνει, πως οι όποιες ελλείψεις εμφανίζονται αυτές τις μέρες στα φαρμακεία, οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση λόγω της σύστασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για άμεσο εμβολιασμό ενηλίκων και παιδιών, εξαιτίας της επιδημικής έξαρσης που έχει παρουσιάσει η ιλαρά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα.

Γι΄ αυτό το λόγο, ο ΕΟΦ μετά από συνεννόηση με τις φαρμακευτικές εταιρείες που εισάγουν τα εν λόγω εμβόλια, διασφάλισε ότι από αύριο θα ανανεωθεί το stock των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών και ότι από εδώ και στο εξής ο εφοδιασμός θα είναι συχνότερος λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Επίσης, όσον αφορά στους πληθυσμούς Ρομά, το ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί από τον Αύγουστο, με κινητή μονάδα, έκτακτη δράση εμβολιασμού σε παιδιά. 

Το υπουργείο Υγείας, σημειώνει πως μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν 1.056 εμβολιασμοί για ιλαρά- παρωτίτιδα- ερυθρά. Η δράση συνεχίζεται μέχρι να εμβολιαστούν τα παιδιά Ρομά σε όλους τους καταυλισμούς της χώρας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με αφορμή δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται ότι παρατηρούνται ελλείψεις στα εμβόλια ιλαράς- παρωτίτιδας- ερυθράς, το υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι υπάρχει επάρκεια σκευασμάτων καθώς τα αποθέματα ανέρχονται σε 100.000 εμβόλια. Οι όποιες ελλείψεις υπάρχουν αυτές τις μέρες στα φαρμακεία, οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση λόγω της σύστασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για άμεσο εμβολιασμό ενηλίκων και παιδιών (επισυνάπτεται εκ νέου η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας) εξαιτίας της επιδημικής έξαρσης ιλαράς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρόσφατα και στην Ελλάδα.

Γι αυτό το λόγο, ο ΕΟΦ μετά από συνεννόηση με τις φαρμακευτικές εταιρείες που εισάγουν τα εν λόγω εμβόλια, διασφάλισε ότι α) από αύριο θα ανανεωθεί το stock των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών και β) από εδώ και στο εξής ο εφοδιασμός θα είναι συχνότερος λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Τέλος, όσον αφορά τους πληθυσμούς Ρομά, το ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποιεί από τον Αύγουστο, με κινητή μονάδα, έκτακτη δράση εμβολιασμού σε παιδιά. Μέχρι και την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν 1.056 εμβολιασμοί για ιλαρά- παρωτίτιδα- ερυθρά και η δράση συνεχίζεται μέχρι να εμβολιαστούν τα παιδιά Ρομά σε όλους τους καταυλισμούς της επικράτειας.

