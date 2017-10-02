Τέσσερις «μαγικές» επιστημονικές συμβουλές για επιτυχημένη δίαιτα

Η δίαιτα και το αδυνάτισμα είναι μια επίπονη και μακρά διαδικασία, που πρέπει να γίνεται με σύστημα και μέτρο, αλλιώς είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Πέρα από όλα εκείνα που έχετε διαβάσει για το αδυνάτισμα και για ένα σωρό δίαιτες, υπάρχουν 4 απλά πράγματα που μπορείτε και πρέπει να κάνετε σε ΚΑΘΕ δίαιτα, για να χάσετε πιο γρήγορα και εύκολα τα κιλά που επιθυμείτε…

Χρησιμοποιήστε μικρότερα πιάτα

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η χρήση πιο μικρών σε μέγεθος πιάτων, βοηθάει τους ανθρώπους να καταναλώνουν αυτόματα λιγότερες θερμίδες. Περίεργο τέχνασμα, αλλά φαίνεται να λειτουργεί!

Φάτε πικάντικες τροφές

Οι πικάντικες τροφές, όπως το πιπέρι καγιέν, περιέχουν καψαϊκίνη, μια χημική ένωση που μπορεί να ενισχύσει το μεταβολισμό και να μειώσει ελαφρώς την όρεξή σας.

Μασήστε πιο αργά

Λίγοι το γνωρίζουν, αλλά ο εγκέφαλος χρειάζεται λίγη ώρα για να “καταγράψει” ότι έχετε χορτάσει και να δώσει την εντολή ότι δεν χρειάζεται να φάτε άλλο. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το πιο αργό μάσημα μπορεί να σας βοηθήσει να καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες και να αυξήσει την παραγωγή των ορμονών που σχετίζονται με την απώλεια βάρους.

Κοιμηθείτε καλά

Ο ύπνος είναι πολύ υποτιμημένος, αλλά μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την κατανάλωση υγιεινών τροφών και την άσκηση. Έρευνες δείχνουν ότι ο κακής ποιότητας ή ελλιπής ύπνος είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου για την παχυσαρκία. Μάλιστα, συνδέεται με κατά 89% αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας στα παιδιά και 55% στους ενήλικες.