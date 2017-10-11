Γεννιά: Γιατί καταψήφισα το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου

Τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε το άρθρο που δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της ταυτότητας φύλου από τα 15 έτη εξήγησε η Γεωργιά Γεννιά.

«Είχα εκφράσει τη διαφωνία μου, δεν πείστηκα ως εκπαιδευτικός κυρίως και ύστερα από εισηγήσεις από την Ψυχιατρική Εταιρεία, από διάφορους άλλους ψυχολόγους που έχω συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της πορείας μου ως εκπαιδευτικού δεν πείστηκα για την αναγκαιότητα των 15 ετών» είπε στα «Παραπολιτικά FM» η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα επιχείρησε να διαψεύσει όσα ακούστηκαν για πιέσεις και εκβιασμούς προκειμένου να αλλάξει την ψήφο της λέγοντας ότι «είμαι συνεπής στις θέσεις μου. Όλα αυτά που ακούστηκαν περί πιέσεων, εκβιασμών κλπ δεν ισχύουν».

Πρόσθεσε, δε, πως «θεωρώ ότι ίσως η αλλαγή αυτή να είναι ένα μεγαλύτερο βήμα στο χειρουργείο από τόσο μικρή ηλικία, αυτό δηλαδή που θέλουμε να αποφύγουμε ουσιαστικά να γυρίσει μπούμερανγκ».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της κυρίας Γεννιά «ένα παιδί από τα 15 ως τα 20 δεν έχει ακόμα αναπτύξει πλήρως τον εγκέφαλό του για αυτό και βλέπουμε να αλλάζουν εύκολα επαγγέλματα».

Ωστόσο δεν έδωσε απάντηση για το ποια θα ήταν η στάση της αν έμπαινε θέμα δεδηλωμένης.