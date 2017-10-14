Οι επιστήμονες αποφάσισαν: Αυτός είναι ο λόγος που οι άνδρες δεν θέλουν να φορούν προφυλακτικό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τα προφυλακτικά είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας απέναντι στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Ωστόσο η χρήση του συνοδεύεται συχνά από γκρίνια, κυρίως από τους άνδρες, αλλά όχι μόνο.

Τα πιο βασικά επιχειρήματα είναι ότι το προφυλακτικό επιδρά αρνητικά στην σεξουαλική ικανοποίηση, αφαιρεί ένα κομμάτι του αισθησιασμού και καμιά φορά προκαλεί δυσφορία.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα των «New York Times» που επικαλείται πολλές ιατρικές έρευνες, ο πραγματικός λόγος είναι τα προφυλακτικά είναι πιο μεγάλα από το μήκος των περισσότερων ανδρικών μορίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος όρος του μήκους των ανδρικών μορίων σε στύση είναι κατά 2.5 εκατοστά μικρότερος από τα προφυλακτικά που φτάνουν τα 17 εκατοστά.

Η γενική ιδέα ήταν τα προφυλακτικά θα ήταν αρκετά μακριά ώστε να χωρούν τα περισσότερα πέη και στην περίπτωση που περίσσευε υλικό, αυτό θα μπορούσε να «ρολαριστεί»¨στη βάση του πέους.

Εκτός λοιπόν από την δυσκολία στην εφαρμογή, πολλοί άνδρες έρχονται αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη κατάσταση, στην οποία ανησυχούν για το αν θα καταφέρουν λόγω του μηκους του πέους τους, να ικανοποιήσουν σεξουαλικά τον παρτενέρ τους.