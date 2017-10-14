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14.10.2017 13:45

Οι επιστήμονες αποφάσισαν: Αυτός είναι ο λόγος που οι άνδρες δεν θέλουν να φορούν προφυλακτικό

14.10.2017 13:45
Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί συμπλήρωμα διατροφής (Photo) - Media

 

Τα προφυλακτικά είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας απέναντι στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Ωστόσο η χρήση του συνοδεύεται συχνά από γκρίνια, κυρίως από τους άνδρες, αλλά όχι μόνο.

Τα πιο βασικά επιχειρήματα είναι ότι το προφυλακτικό επιδρά αρνητικά στην σεξουαλική ικανοποίηση, αφαιρεί ένα κομμάτι του αισθησιασμού και καμιά φορά προκαλεί δυσφορία.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα των «New York Times» που επικαλείται πολλές ιατρικές έρευνες, ο πραγματικός λόγος είναι τα προφυλακτικά είναι πιο μεγάλα από το μήκος των περισσότερων ανδρικών μορίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο μέσος όρος του μήκους των ανδρικών μορίων σε στύση είναι κατά 2.5 εκατοστά μικρότερος από τα προφυλακτικά που φτάνουν τα 17 εκατοστά.

Η γενική ιδέα ήταν τα προφυλακτικά θα ήταν αρκετά μακριά ώστε να χωρούν τα περισσότερα πέη και στην περίπτωση που περίσσευε υλικό, αυτό θα μπορούσε να «ρολαριστεί»¨στη βάση του πέους.

Εκτός λοιπόν από την δυσκολία στην εφαρμογή, πολλοί άνδρες έρχονται αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη κατάσταση, στην οποία ανησυχούν για το αν θα καταφέρουν λόγω του μηκους του πέους τους, να ικανοποιήσουν σεξουαλικά τον παρτενέρ τους.

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