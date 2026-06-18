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18.06.2026 08:36

Πότε ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις – Tι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

18.06.2026 08:36
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Πλησιάζει ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις 2026, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για αρκετές εβδομάδες προσφορών και μειωμένων τιμών.

Συγκεκριμένα, οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε συμφέρουσες τιμές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα αγαθά.

Τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν με σαφήνεια την αρχική και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να διαπιστώνουν το όφελος από την έκπτωση.

Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-30%» ή «-50%», δεν είναι υποχρεωτική.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι σαφές ότι αφορά έκπτωση και όχι κάποια άλλη προωθητική ενέργεια.

Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.

Αν τα ποσοστά διαφέρουν ανά κατηγορία προϊόντων, τότε πρέπει να εμφανίζεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως «από 15% έως 45%».

Για τα καταστήματα τύπου stock και outlet προβλέπονται ειδικοί κανόνες, με υποχρεωτική αναγραφή της νέας τιμής πώλησης και διαγραφή της παλαιάς τιμής, ώστε να είναι ξεκάθαρη η τελική χρέωση για τον καταναλωτή.

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