Ψάχνουν διαχειριστές κεφαλαίων με θέα την Ακρόπολη και φορολογικό δέλεαρ την Αθήνα

Η μάχη για την προσέλκυση επενδύσεων δεν δίνεται πλέον μόνο ανάμεσα σε χώρες που αναζητούν εργοστάσια, τουριστικές μονάδες ή κέντρα logistics. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού, που αφορά τις εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, τα hedge funds, τα private equity funds και κυρίως τα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις για κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την αγορά επιχειρεί να αποκτήσει θέση και η Ελλάδα, μέσω της νέας διάταξης που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Η φιλοδοξία είναι σαφής: η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό κόμβο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, προσελκύοντας δραστηριότητες που σήμερα φιλοξενούνται σε καθιερωμένα χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Λονδίνο, το Λουξεμβούργο, το Δουβλίνο, η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι.

Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τα ίδια τα επενδυτικά κεφάλαια. Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα δημιουργείται από το δίκτυο υπηρεσιών που τα συνοδεύει. Γύρω από κάθε επενδυτικό οργανισμό αναπτύσσονται νομικές υπηρεσίες, ελεγκτικές εταιρείες, φορολογικοί σύμβουλοι, τράπεζες, εταιρείες θεματοφυλακής, fintech επιχειρήσεις και πάροχοι εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων.

Για τον λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η εγκατάσταση ακόμη και περιορισμένου αριθμού διαχειριστών κεφαλαίων στην Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση σε επαγγέλματα με υψηλές αποδοχές.

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά προβλήματα που συναντούν οι διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα. Πρόκειται για το ζήτημα της φορολογικής κατοικίας και της μόνιμης εγκατάστασης.

Στην πράξη, πολλά επενδυτικά κεφάλαια αποφεύγουν να μεταφέρουν στελέχη τους σε άλλες χώρες επειδή υπάρχει ο κίνδυνος οι φορολογικές αρχές να θεωρήσουν ότι μεταφέρεται και η πραγματική διοίκηση του οργανισμού. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες φορολογικές υποχρεώσεις ή ακόμη και διπλή φορολόγηση.

Με τη νέα διάταξη επιχειρείται να δοθεί ασφάλεια δικαίου στους ξένους επενδυτές. Προβλέπεται ότι η παρουσία στελεχών ή γραφείων υποστήριξης στην Ελλάδα δεν θα σημαίνει αυτομάτως μεταφορά της φορολογικής κατοικίας των οργανισμών επενδύσεων, των διαχειριστών ή των επενδυτών τους στη χώρα. Με άλλα λόγια, ένα fund που έχει έδρα στο Λουξεμβούργο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να φορολογείται εκεί όπου είναι εγκατεστημένο, ακόμη και αν μέρος της δραστηριότητάς του υποστηρίζεται από την Αθήνα.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να διαλύσει τις εντυπώσεις περί δημιουργίας ενός «φορολογικού παραδείσου». Η οικονομική δραστηριότητα που παράγεται στην Ελλάδα θα φορολογείται κανονικά. Οι εταιρείες που θα δημιουργηθούν στη χώρα θα καταβάλλουν εταιρικό φόρο, οι εργαζόμενοι θα φορολογούνται για το σύνολο των αποδοχών τους και θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ο ΦΠΑ και οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις θα αποδίδονται κανονικά.

Το σημαντικότερο κίνητρο αφορά τα υψηλόβαθμα στελέχη που θα επιλέξουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Η διάταξη συνδέεται με το ήδη υπάρχον καθεστώς εισερχόμενων εργαζομένων, το οποίο προβλέπει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για διάστημα έως επτά ετών.

Επιπλέον, για αμοιβές που συνδέονται με την απόδοση των επενδύσεων, όπως τα γνωστά carried interest και performance fees, προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 5%, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για ένα στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό στη διεθνή αγορά, καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές αποτελούν βασικό μέρος των αποδοχών των διαχειριστών κεφαλαίων.

Οι υποστηρικτές της ρύθμισης επισημαίνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, η ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος και η αυξανόμενη παρουσία πολυεθνικών εταιρειών δημιουργούν ένα διαφορετικό περιβάλλον για όσους εξετάζουν τη μεταφορά δραστηριοτήτων στη χώρα.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και επιφυλάξεις. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων δεν εξαρτάται μόνο από τη φορολογία. Η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, η γραφειοκρατία, η σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου και η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούν εξίσου κρίσιμους παράγοντες.

Σε κάθε περίπτωση, η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια αλλαγή φιλοσοφίας. Για πρώτη φορά η χώρα επιχειρεί να προσεγγίσει συστηματικά έναν κλάδο που μέχρι σήμερα δεν βρισκόταν στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής της. Το αν η Αθήνα θα καταφέρει να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κεφαλαίων παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Ωστόσο, η προσπάθεια δείχνει ότι η στόχευση μετατοπίζεται πλέον από την προσέλκυση κεφαλαίων στην προσέλκυση εκείνων που τα διαχειρίζονται.

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