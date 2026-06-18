Το πετρέλαιο σε τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα – Στα 78 δολάρια υποχωρεί το Brent

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών του πετρελαίου που οδεύουν στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν ψηφιακά την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται σε τιμές κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι, με πτώση που ξεπερνά το 1,5% και υποχωρούν προς τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου, καθώς ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τεθεί σε ισχύ, αν και παραμένει αβέβαιο εάν το Ιράν έχει ήδη ξεκινήσει μέτρα για το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σε πτωτική τροχιά κινούνται και τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI που διαπραγματεύονται σε τιμές προς τα 75 δολάρια το βαρέλι με πτώση που αγγίζει το 2%.

Η αισιοδοξία έχει επιστρέψει στην αγορά, καθώς σύμφωνα με αναφορές, η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει την ταχεία επανέναρξη της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τα ζητήματα γύρω από τα πυρηνικά και πιθανόν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για το Ιράν.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρακολουθούν επίσης τις ναυτιλιακές εταιρείες που είχαν σε μεγάλο βαθμό αναστείλει τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ εν μέσω αποκλεισμών που επιβλήθηκαν τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν.

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