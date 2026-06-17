Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο: 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Posokanei 

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με τον μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή εφαρμογή σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου εστίασε στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και στην παροχή περισσότερων εργαλείων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τιμές προϊόντων τόσο μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας όσο και με αντίστοιχες τιμές σε ευρωπαϊκές αγορές.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε και σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσία των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη και του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Keyvoto, Γιώργου Παπαδημητρίου.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί τη μετεξέλιξη του e-Καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokanei.gov.gr και εφαρμογής για κινητές συσκευές, χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Στη σημερινή της μορφή περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ ο σχεδιασμός της προβλέπει τη σταδιακή επέκταση της βάσης δεδομένων σε περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα, να αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές και να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος δύο μηνών. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών στην Ελλάδα με τον μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Ακολουθούν 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα πλατφόρμα:

1. Τι είναι το posokanei.gov.gr;

Απάντηση: Το posokanei.gov.gr είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers, να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών.

2. Πώς μπαίνουμε στην πλατφόρμα;

Απάντηση: Μέσω υπολογιστή επισκεπτόμαστε το posokanei.gov.gr. Παράλληλα διατίθενται εφαρμογές για Android και iOS ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές.

3. Πόσα προϊόντα περιλαμβάνει σήμερα η πλατφόρμα;

Απάντηση: Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και κατηγορίες προϊόντων.

4. Πώς είναι οργανωμένα τα προϊόντα;

Απάντηση: Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε έξι βασικές κατηγορίες και σε επιμέρους υποκατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη Circana.

5. Από ποια σούπερ μάρκετ προέρχονται οι τιμές;

Απάντηση: Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl.

6. Με ποιον τρόπο συλλέγονται οι τιμές;

Απάντηση: Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους:

• Απευθείας παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες Γαλαξίας, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Market in και Lidl.

• Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων.

Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά.

7. Κάθε πότε ενημερώνονται οι τιμές;

Απάντηση: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων.

8. Μπορούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η τιμή ενός προϊόντος;

Απάντηση: Ναι. Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου.

9. Πώς μπορεί ένας χρήστης να βρει ένα προϊόν;

Απάντηση: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του.

10. Υποστηρίζεται σάρωση barcode από κινητό;

Απάντηση: Ναι. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.

11. Τι βλέπουμε όταν επιλέξουμε ένα προϊόν;

Απάντηση: Εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές.

12. Υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με τιμές του εξωτερικού;

Απάντηση: Ναι. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

13. Αν κάποιος γνωρίζει ένα κατάστημα του εξωτερικού που δεν υπάρχει στην πλατφόρμα;

Απάντηση: Μπορεί να προτείνει το σχετικό link μέσω της πλατφόρμας. Η πρόταση αξιολογείται και, εφόσον πληροί τα κριτήρια, προστίθεται στις πηγές δεδομένων.

14. Μπορούμε να οργανώσουμε τις αγορές μας;

Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.

15. Είναι αυτό ηλεκτρονικό καλάθι αγορών;

Απάντηση: Όχι. Οι λίστες έχουν ενημερωτικό και συγκριτικό χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται αγορά μέσα από την πλατφόρμα.

16. Πόσες λίστες μπορούμε να δημιουργήσουμε;

Απάντηση: Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.

17. Μπορούμε να βάλουμε ποσότητες;

Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.

18. Τι είναι η λειτουργία «Ψάξε μου φθηνότερα»;

Απάντηση: Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.

19. Η σύγκριση γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων;

Απάντηση: Όχι. Η σύγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων και όχι βάσει πλήρους αντιστοίχισης τεχνικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών.

20. Πώς μπορεί ένας χρήστης να επικοινωνήσει με την ομάδα της πλατφόρμας;

Απάντηση: Υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις.

21. Υπάρχει βοήθεια για νέους χρήστες;

Απάντηση: Ναι. Η πλατφόρμα διαθέτει αναλυτικό οδηγό βοήθειας που εξηγεί όλες τις βασικές λειτουργίες της.

22. Πώς θα εξελιχθεί η πλατφόρμα στο μέλλον;

Απάντηση: Το έργο είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων, νέες κατηγορίες και επιπλέον πηγές δεδομένων, ώστε η πλατφόρμα να παρέχει ολοένα και πληρέστερη εικόνα της αγοράς στους πολίτες.

Οι διαφορές με το e-Katanalotis

Η νέα πλατφόρμα εισάγει πρωτοποριακά εργαλεία ελέγχου και διαφάνειας, μετατρέποντας την απλή πληροφορία σε πραγματική δύναμη επιλογής για τον καταναλωτή.

Παράλληλα, είναι ένα εργαλείο που ενισχύει τον ανταγωνισμό, καθώς το παρακολουθούν και οι ίδιες οι αλυσίδες των super market, καθώς οι τιμές συλλέγονται είτε με απευθείας παροχή δεδομένων από τις ίδιες είτε αυτοματοποιημένα (crawling) από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.

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