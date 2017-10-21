JP Morgan: Tρία σενάρια για την Ελλάδα – Το καλό, το κακό και το ok

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου και τις πιθανότητες πραγματοποίησής τους παρουσιάζει σε έκθεση της η JP Morgan.

Ο οίκος περιγράφει τρία σενάρια για το πώς θα λυθεί το ελληνικό θέμα. Το καλό, το «οk» και το κακό. Την υψηλότερη πιθανότητα έχει το «ok» σενάριο, με βάση το οποίο η έξοδος από το πρόγραμμα δεν θα είναι «καθαρή».

Την μικρότερη πιθανότητα συγκεντρώνει το «κακό» σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει υψηλότερη πολιτική αβεβαιότητα και διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, με αποκορύφωμα την αποτυχία να υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία για το χρέος και εξελίξεις που οδηγούν σε μια τέταρτη διάσωση.

To «ok» σενάριο

Το σενάριο αυτό είναι το πιο πιθανό σύμφωνα με τους αναλυτές της JP Morgan και περιλαμβάνει μια «βρώμικη» έξοδο από το πρόγραμμα, με μια προληπτική γραμμή στήριξης και επαρκή ελάφρυνση χρέους για να μπορέσει η Ελλάδα να βγει στις αγορές και να πείσει την ΕΚΤ και τον ESM για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Η ελάφρυνση χρέους θα προϋποθέτει την επίτευξη στόχων και θα κινείται εντός του πλαισίου ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες (GFN) δεν θα ξεπεράσουν το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και το 20% μακροπρόθεσμα. Σε αυτή την περίπτωση, οι λεπτομέρειες για την ελάφρυνση χρέους θα προκύψουν προς το τέλος της διαδικασίας, κοντά στην τελική διορία του καλοκαιριού του 2018.

Μια προληπτική γραμμή πίστωσης θα τεθεί σε ισχύ ως δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρξει μια προσωρινή απώλεια πρόσβασης στις αγορές. Η JP Morgan επισημαίνει πως το σενάριο αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές ισορροπίες.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι η Γερμανία θα παραμείνει διστακτική στο να επιτρέψει μια μεγάλη και άνευ όρων ελάφρυνση χρέους της Ελλάδας. «Στην πράξη, η Ελλάδα δεσμεύτηκε έμμεσα τους όρους ενός τέταρτου μνημονίου όταν αποδέχθηκε επιπρόσθετα μέτρα λιτότητας για το 2019-20 μετά το τέλος του υφιστάμενου προγράμματος. Πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα θελήσουν να διατηρήσουν έναν έμμεσο έλεγχο στις δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης κατά την περίοδο αυτό» γράφουν.

Στο σενάριο αυτό, τα ελληνικά ομόλογα θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα QE, αλλά αυτό θα γίνει πιθανότατα προς το τέλος ή μετά το τέλος του προγράμματος διάσωσης τον Αύγουστο του 2018. Ωστόσο, καθώς η ΕΚΤ αναμένεται να βάλει τέλος στις αγορές ομολόγων το Σεπτέμβριο του 2018, η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων θα είναι κυρίως συμβολική.

Με βάση το σενάριο αυτό, το spread του ελληνικού 10ετους ομολόγου με το γερμανικό bund θα φτάσει στα μέσα του 2018 στις 475 μονάδες βάσης από 505 μ.β. που βρίσκεται σήμερα. H JP Morgan δεν προβλέπει περαιτέρω συρρίκνωση του spread με αυτό το σενάριο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ευρωπαίοι πιστωτές θα συζητούν τους όρους της προληπτικής γραμμής, διατηρώντας υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο.

To καλό σενάριο: Καθαρή έξοδος

Η JP Morgan αναμένει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιμείνει σε μια «καθαρή» έξοδο, η οποία θα περιλαμβάνει μια πιο αποφασιστική ελάφρυνση χρέους, με επιμήκυνση ωριμάνσεων κατά 15 χρόνια τουλάχιστον και επιπρόσθετες περιόδους χάριτος.

Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες την περίοδο 2019-20 θα είναι διαχειρίσιμες και η κυβέρνηση θα καταφέρει να χτίσει ένα προληπτικό μαξιλάρι ρευστότητας με εξόδους στις αγορές το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το σενάριο αυτό συγκεντρώνει σύμφωνα με την JP Morgan 30% πιθανότητα. Μόνο ένας συνδυασμός εξαιρετικά ευνοϊκών συγκυριών θα το καταστήσει πιο πιθανό: πιο ισχυρή από την αναμενόμενη οικονομική και δημοσιονομική επίδοση, μια θετική αξιολόγηση της κατάστασης του τραπεζικού τομέα από τον SSM, αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος και μια σημαντική ex-ante συμπίεση του κόστους χρηματοδότησης κατά μήκος της καμπύλης αποδόσεων.

Μια καθαρή έξοδος δεν θα οδηγήσει σε συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο QE, καθώς η Ελλάδα δεν θα έχει δικαίωμα στο «waiver» (εξαίρεση), όπως συνέβη και στην περίπτωση της Κύπρου.

Στο σενάριο αυτό, η JP Morgan αναμένει σημαντική συρρίκνωση του spread του 10ετους ελληνικού ομολόγου με το γερμανικό bund, στις 375 μ.β. ως τα μέσα του 2018. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετους θα έχει υποχωρήσει στο 4,7% ως τα μέσα του 2018.

Το κακό σενάριο: Τέταρτο μνημόνιο

Σε αυτό το πολύ αρνητικό σενάριο, η Ελλάδα θα αναγκαστεί να υπογράψει ένα τέταρτο μνημόνιο για δύο ακόμα χρόνια. Αν και δίνει μόλις 10% πιθανότητα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η JP Morgan αναγνωρίζει πως ένας συνδυασμός εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

«Για εμάς, θα χρειαστεί ένα μείγμα οξείας εγχώριας πολιτικής αβεβαιότητας (για παράδειγμα, μια σημαντική διαφωνία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους πιστωτές), αρνητικά σοκ στην εμπιστοσύνη που θα υπονομεύσουν την οικονομική και δημοσιονομική επίδοση και τέλος μια πλήρη κατάρρευση της εμπιστοσύνης μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων μερών» προειδοποιεί η JP Morgan.

Πηγή: Euro2day