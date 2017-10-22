Επίθεση χούλιγκαν στα γραφεία του «Έθνους» – Προπηλάκισαν τον Μένιο Σακελλαρόπουλο

Φθορές στην είσοδο της εφημερίδας «Έθνος» στη λεωφόρο Συγγρού προκάλεσε ομάδα 30 ατόμων, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής.

Επίθεση στην είσοδο της εφημερίδας «Έθνος» στη Λεωφόρο Συγγρού εξαπέλυσε ομάδα 30 ατόμων, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής.

Οι χούλιγκαν, που έφτασαν με δίκυκλα έξω από τα γραφεία της, πέταξαν πέτρες και μπογιές (άσπρες και κόκκινες) στην τζαμαρία της εισόδου και τράπηκαν σε φυγή.

Πριν ξεξινήσουν να κατηφορίζουν τη Συγγρού προς Πειραιά προπηλάκισαν και τον δημοσιογράφο Μένιο Σακελλαρόπουλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

Οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΣΥΡΙΖΑ: «Τραμπούκικη επίθεση στα γραφεία του Έθνους»

Για τραμπούκικη επίθεση στα γραφεία του Έθνους κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με γραπτή του ανακοίνωση καταδικάζει το περιστατικό.



Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την τραμπούκικη επίθεση από αγνώστους στα γραφεία του Έθνους και της 24 media, αναφέρει η Κουμουνδούρου και προσθέτει «τέτοιες πρακτικές εκφοβισμού του δημοσιογραφικού κόσμου μας βρίσκουν όλους απέναντι».

ΝΔ: καταδίκη

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει με τον απερίφραστο τρόπο την επίθεση που δέχθηκαν τα γραφεία της “24 Media” και η εφημερίδα “Έθνος”.



Αναμένουμε από τις αρχές να πράξουν το αυτονόητο καθήκον τους, προκειμένου οι υπαίτιοι να λογοδοτήσουν το ταχύτερον δυνατόν στη Δικαιοσύνη».

ΠΑΣΟΚ: καταδικάζουμε

Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την άνανδρη επίθεση κουκουλοφόρων κατά των γραφείων της εφημερίδας Έθνος και των ιστοσελίδων του ομίλου 24media.



Τίποτα δεν μπορεί να εκφοβίσει την λειτουργία του Τύπου. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εντοπίσουν τους δράστες.