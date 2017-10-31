ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 18:52
31.10.2017 09:04

Αυξάνονται τα παιδιά με αλλεργία στα φιστίκια

 Αύξηση 21% από το 2010 έως σήμερα έχουν καταγράψει τα περιστατικά παιδιών με αλλεργία στα φιστίκια, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική έρευνα. Όμως, μια δεύτερη μελέτη συμπέρανε ότι σχεδόν οι μισές διατροφικές αλλεργίες (ποσοστό 45%) εμφανίζονται μετά την ενηλικίωση.

Οι δύο έρευνες, που παρουσιάσθηκαν στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Αλλεργίας, ‘Ασθματος και Ανοσολογίας στη Βοστώνη, δείχνουν ότι οι αλλεργίες σε μία ή περισσότερες τροφές εμφανίζουν διαχρονική αύξηση τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. 

Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι σχεδόν το 2,5% των παιδιών (ένα στα 40) έχει αλλεργία στα φιστίκια, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στον οργανισμό. Πάντως πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η αλλεργία αυτή μπορεί να αντιμετωπισθεί, αν -με καθοδήγηση γιατρού- οι γονείς δίνουν φιστίκια στα παιδιά τους από μωρά, όταν αυτά έχουν ήδη εκδηλώσει αλλεργικά συμπτώματα όπως σοβαρό έκζεμα.

Εκτός από τα φιστίκια, σε ανοδική πορεία βρίσκονται οι αλλεργίες σε άλλους ξηρούς καρπούς, στα οστρακοειδή, στο σουσάμι κ.α. Η πιο συχνή διατροφική αλλεργία μεταξύ των ενηλίκων (σε ποσοστό 3,6%), σύμφωνα με τις νέες μελέτες, είναι αυτή στα οστρακοειδή, ενώ στους ξηρούς καρπούς έχει αλλεργία το 1,8% των ενηλίκων. 

H διάγνωση μιας διατροφικής αλλεργίας συχνά δεν είναι εύκολη και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο αλλεργιολόγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

