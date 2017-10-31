ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 21:41
31.10.2017 08:48

Επτά τρόποι να χάσεις κιλά χωρίς δίαιτα

Κουράστηκες από τις εξαντλητικές δίαιτες που μάταια σου υπόσχονται να χάσεις τα περιττά κιλά μια για πάντα; Δεν μπορείς άλλο πια να στερείσαι τα αγαπημένα σου φαγητά ή ένα γλυκό προκειμένου να διατηρήσεις τη γραμμή σου;

Μάθε ότι δεν είναι πάντα αναγκαίο να ακολουθήσεις κάποια δίαιτα για να αδυνατίσεις. Φυσικά χρειάζεται να έχεις μέτρο στο φαγητό, υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Δες επτά απλές συνήθειες που αν τις υιοθετήσεις θα δεις το σώμα σου να αλλάζει θεαματικά!

1. Γυμνάσου νωρίς το πρωί: Η πρωινή γυμναστική για περίπου 45 λεπτά τονώνει τον μεταβολισμό σου όλη μέρα.
2. Φάε καλό πρωινό: Ένα γενναίο γεύμα το πρωί θα σε βοηθήσει να κάψεις περισσότερες θερμίδες συνολικά μέσα στη μέρα και επίσης καταστέλλει τις ορμόνες της πείνας.
3. Αγόρασε λαχανικά που αντέχουν: Λαχανικά όπως το μαρούλι ρομάνα, τα καρότα, τα παντζάρια και το κουνουπίδι έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον μία εβδομάδα, οπότε θα τα έχεις στη διάθεσή σου για περισσότερο ώστε να ετοιμάσεις θρεπτικά και υγιεινά γεύματα.
4. Πιες (περισσότερο) καφέ: Η καφεΐνη ενεργοποιεί τον μεταβολισμό σου για τουλάχιστον τρεις ώρες. Επιτρέπεται να καταναλώνεις μέχρι και 400 mg καφεΐνης τη μέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερα φλιτζάνια καφέ.
5. Φάε ένα μήλο πριν πας στο σούπερ μάρκετ: Μελέτες δείχνουν ότι ένα υγιεινό σνακ πριν κάνεις τα ψώνια της εβδομάδας θα σε ενθαρρύνει να ψωνίσεις περισσότερα φρούτα και λαχανικά παρά ανθυγιεινά και παχυντικά σνακ.
6. Μην αγοράζεις μεγάλες ποσότητες τροφίμων: Όταν τα ντουλάπια και το ψυγείο σου είναι γεμάτα είναι πιο πιθανό να τρως περισσότερο μέσα στη μέρα. Προτίμησε να κάνεις τα ψώνια σου σε δόσεις, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ένα ή δύο επιπλέον δρομολόγια στον μανάβη και στο σούπερ μάρκετ.
7. Φάε το βραδινό σου νωρίς: Η 12ωρη νηστεία οδηγεί σε ταχύτερη και ευκολότερη απώλεια βάρους. Αν λοιπόν συνηθίζεις να τρως το πρωινό σου γύρω στις 8, θα πρέπει να προγραμματίσεις το τελευταίο γεύμα της μέρας σου για τις 8 το βράδυ.

Πηγή: onmed.gr

