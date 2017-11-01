Η «Διαύγεια» βάζει προσωρινό λουκέτο και αναβαθμίζεται

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεν θα είναι προσβάσιμη η «Διαύγεια» από τις 3 έως και τις 7 Νοεμβρίου, λόγω τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για τη μετάπτωση του πληροφοριακού συστήματος στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud-G-Cloud) της Κοινωνιας της Πληροφορίας ΑΕ.

«Με την σημαντική αυτή αναβάθμιση διασφαλίζεται έτι περαιτέρω η σταθερότητα και η ασφάλεια του συστήματος, προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων, όσο και της Δημόσιας Διοίκησης», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.