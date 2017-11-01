Η «Διαύγεια» βάζει προσωρινό λουκέτο και αναβαθμίζεται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Δεν θα είναι προσβάσιμη η «Διαύγεια» από τις 3 έως και τις 7 Νοεμβρίου, λόγω τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για τη μετάπτωση του πληροφοριακού συστήματος στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud-G-Cloud) της Κοινωνιας της Πληροφορίας ΑΕ.
«Με την σημαντική αυτή αναβάθμιση διασφαλίζεται έτι περαιτέρω η σταθερότητα και η ασφάλεια του συστήματος, προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων, όσο και της Δημόσιας Διοίκησης», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.