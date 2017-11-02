Γιάννης Μποσταντζόγλου: «Πριν το θέατρο… έφτιαχνα και προφυλακτικά» (Video)

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Τις δουλειές που έκανε πριν το θέατρο περιέγραψε ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Γιάννης Μποσταντζόγλου, σε εκπομπή του E-TV.
«Έχω κάνει κατά καιρούς πολλές δουλειές. Δεν έχω ασχοληθεί μόνο με το θέατρο. Ήμουν σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, έφτιαχνα γάντια, μπαλόνια και κάτι προφυλακτικά. Πριν το θέατρο, αλλά μάλλον εκεί θα καταλήξω πάλι και μετά το θέατρο. Όταν πια έχεις κάνει μισό αιώνα θέατρο και σου βγαίνουν κάτι τσόλια, λες δεν τα παρατάω να φύγω;», δήλωσε.
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