ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:00
03.11.2017 15:25

Καρκίνος στο πάγκρεας: Προσοχή στα ύποπτα συμπτώματα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά, μόλις ένας στους 10 ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος επιβιώνει για περισσότερο από πέντε χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες διαγνώσεις γίνονται σε προχωρημένο στάδιο, όταν οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες, επισημαίνει ο οργανισμός.
 
Δημοσκόπηση που έγινε πρόσφατα σε 4.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι η πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τα συμπτώματα της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου παρουσιάζει σημαντικά κενά.
 
«Δεν θέλουμε ο κόσμος να πανικοβάλλεται αν εμφανίζει ένα ή περισσότερα συμπτώματα, καθώς θα αποδειχτεί ότι τελικά οι περισσότεροι δεν πάσχουν από καρκίνο του παγκρέατος» αναφέρει ο Άλεξ Φορντ, διευθύνων σύμβουλος του Pancreatic Cancer UK, σύμφωνα με το BBC, προσθέτοντας ωστόσο ότι «είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος περισσότερα γι’ αυτή την ασθένεια και να απευθύνεται στον γιατρό του αν έχει ανησυχίες».
 
Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες ο καρκίνος να είναι εγχειρήσιμος. Η χειρουργική επέμβαση είναι η θεραπεία που σώζει ζωές, επισημαίνει ο Φορντ.
 
Σύμφωνα με τον οργανισμό Pancreatic Cancer UK, τα πιο κοινά συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος είναι τα εξής:
– πόνος στο στομάχι και τη μέση
– ανεξήγητη απώλεια βάρους
– δυσπεψία
– αλλαγές στη γαστρεντερική λειτουργία, π.χ. κόπρανα που επιπλέουν
 
Άλλα πιθανά συμπτώματα είναι επίσης τα εξής:
– απώλεια της όρεξης
– ίκτερος (κιτρίνισμα του δέρματος/των ματιών ή φαγούρα στο δέρμα)
– ναυτία και τάση προς έμετο
– δυσκολία κατάποσης
– πρόσφατη διάγνωση για διαβήτη
 
(πηγή: medicalnews.gr)
