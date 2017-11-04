Η Adwoa Aboah είναι η νέα μούσα του Μαρκ Τζέικομπς

Το μοντέλο και ακτιβίστρια κοινωνικών θεμάτων Adwoa Aboah θα είναι το νέο πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας για τη νέα σειρά καλλυντικών του Μαρκ Τζέικομπς. Η Adwoa Aboah με καταγωγή από τη Βρετανία και τη Γκάνα θα είναι η νέα Πρέσβειρα Ομορφιάς του Μαρκ Τζέικομπς. Ο ίδιος τίτλος έχει δοθεί στις Κάια Γκέρμπερ, Γουινόνα Ράιντερ και Έντι Κάμπελ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται ο Τζέικομπς και η Aboah. «Ο Μαρκ μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω στην πρώτη επίδειξη μόδας στη Νέα Υόρκη. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και από τότε είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μου» δήλωσε η Aboah.

Στην καμπάνια 2018 για τη νέα σειρά καλλυντικών του brand το μοντέλο φωτογραφήθηκε από τον Ντέιβιντ Σιμς. Στο τέλος του 2017 θα κυκλοφορήσουν οι φωτογραφίες στα καταστήματα και σε όλες τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μαρκ Τζέικομπς.

Σε μία από τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν η Adwoa φορά το καινούριο κραγιόν Marc Jacobs, Le Marc. Η Aboah έχει μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τον εθισμό σε ουσίες και την κατάθλιψη και έχει δημιουργήσει την online κοινότητα Gurls Talk που δίνει φωνή σε νέες γυναίκες, οι οποίες συζητούν θέματα όπως η ψυχική υγεία, η εικόνα του σώματος, η σεξουαλικότητα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.