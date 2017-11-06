Τραγωδία στην Άρτα: Βυτιοφόρο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη (Photo)

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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Αρτά, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης.
Σύμφωνα με το Fanaripress.gr, το βυτιοφόρο που οδηγούσε ένας 46χρονος και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε μια 80χρονη που κινούνταν πεζή με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το τμήμα της τροχαίας Άρτας.
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