Απίστευτη γκάφα του δήμου Περιστερίου στη Διαύγεια: «Κώστα, προσάρμοσέ το»

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Μια απίστευτη γκάφα ενός υπαλλήλου του δήμου Περιστερίου που μάλιστα δημοσιεύθηκε στην Διάυγεια στάθηκε η αφορμή ώστε η διαδικασία ανάθεσης και διαγωνισμών να εκτεθεί ανεπανόρθωτα.

Σε απόφαση σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια αδρανών υλικών στον Δήμο Περιστερίου, δημοσιευμένη στη «Διαύγεια», στην παράγραφο 9.3, που αφορά στην τεχνική και την επαγγελματική ικανότητα του εργολάβου, υπάρχει μια… ασυνήθιστη αναφορά.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια με μια σειρά από όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προσκόμιση καταλόγου «συμβάσεων τριών (3) τουλάχιστον παρόμοιων με την παρούσα σύμβαση προμηθειών…».

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, το κείμενο της προκήρυξης διακόπτεται από μία παρένθεση στην οποία αναγράφονται τα εξής: «Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το».

Την απίστευτη γκάφα θέλησε να δημοσιεύσει στο Twitter ο δημοσιογράφος Γιάννης Καραμαγκάλης

Αμέσως μετά την αποκάλυψη του εγγράφου από μέσα μαζικής ενημέρωσης, η προκήρυξη κατέβηκε προσωρινά από τη “Διαύγεια” προκειμένου να διορθωθεί στο επίμαχο σημείο.

Μάλιστα, ο δήμος Περιστερίου τοποθετήθηκε σχετικά αναφέροντας σε ανακοίνωσή του τα εξής: «Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για προβοκάτσια. Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν. Θα πέσουν “καμπάνες”. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και να “παίξει” με την ιστορία ενός υποδειγματικού Δήμου».