Έξαλλη η Λουπίτα Νιόνγκο με περιοδικό που της «έκοψε» τα μαλλιά

Η βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο κατήγγειλε σήμερα την τεχνική επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκε φωτογραφία της στη βρετανική έκδοση του περιοδικού Grazia κι η οποία κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους του αυτήν την εβδομάδα.

Στη φωτογραφία αυτή τα φουντωτά μαλλιά της έχουν «εξαφανιστεί» με την τεχνική του ρετούς κι όπως η ίδια επισημαίνει αυτό συνέβη προκειμένου η εικόνα της να ανταποκρίνεται στα στάνταρτ της «ευρωκεντρικής» ομορφιάς.

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, η 34χρονη ηθοποιός από την Κένυα, που έχει κερδίσει το Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «12 χρόνια σκλάβος» εξήγησε ότι το να ποζάρει στο εξώφυλλο ενός περιοδικού είναι κάτι που την «ευχαριστεί», διότι «είναι μια ευκαιρία να δείξει και σε άλλους ανθρώπους με σκούρο δέρμα και φουντωτά μαλλιά -κι ιδίως στα παιδιά μας- ότι είναι όμορφοι όπως ακριβώς είναι».

Όμως, «νιώθω απογοήτευση διότι το Grazia UK μου έκανε πρόταση για το εξώφυλλο και κατόπιν άλλαξε και μου ίσιωσε τα μαλλιά προκειμένου να ανταποκρίνονται στην εικόνα που εκείνοι έχουν για το πώς είναι τα όμορφα μαλλιά» συμπλήρωσε η ίδια παραθέτοντας και τρεις φωτογραφίες. Η μία τη δείχνει με ρετούς για τις ανάγκες του εξώφυλλου και οι άλλες δύο με τα μαλλιά της όπως είναι στην πραγματικότητα.

Στο Twitter, επίσης, δήλωσε, «απογοητευμένη» διότι το χτένισμά της «τροποποιήθηκε» για να ανταποκρίνεται στο «ευρωκεντρικό» όραμα της όμορφης κόμης.