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19.11.2017 17:32

ΥΠΕΞ Μπαχρέιν: Ο Λίβανος είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της Χεζμπολάχ

19.11.2017 17:32
Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αρνείται ότι η οργάνωση είχε αποθηκευμένα όπλα στο λιμάνι της Βηρυτού - Media

 

Ο Λίβανος βρίσκεται “υπό τον πλήρη έλεγχο” της φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, υποστήριξε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν –συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας– κατά την έκτακτη σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου που φιλοξενείται στο Κάιρο.

Ο Σεΐχ Χάλεντ μπεν Άχμαντ αλ Χαλίφα, χαρακτήρισε επίσης “τρομοκρατική οργάνωση” τη Χεζμπολάχ, στην ομιλία του στη σύνοδο αυτή. Τη σύγκλησή της είχε ζητήσει η Σαουδική Αραβία προκειμένου να συζητηθούν τα “πλήγματα” που επιφέρει το Ιράν στην περιφερειακή ασφάλεια.

Το Ιράν διαθέτει “βραχίονες” στην περιοχή, είπε ο υπουργός, διευκρινίζοντας: “Ο σημαντικότερος βραχίονας του Ιράν στην περιοχή αυτή τη στιγμή είναι η τρομοκρατική Χεζμπολάχ”.

Ο αλ Χαλίφα κάλεσε τις χώρες όπως ο Λίβανος, όπου η Χεζμπολάχ είναι “εταίρος της κυβέρνησης να αναλάβουν τις ευθύνες τους”.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των αραβικών χωρών συνεδριάζουν στην έδρα του Συνδέσμου στο Κάιρο, μέσα σε τεταμένη ατμόσφαιρα λόγω της κρίσης μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης. Η Σαουδική Αραβία ζήτησε τη σύνοδο αυτή για να συζητηθούν “τα μέσα για να αντικρουστούν οι ιρανικές παρεμβάσεις στις αραβικές χώρες και τα πλήγματα που επιφέρει στην ασφάλεια και την ειρήνη”.

Στις αρχές Νοεμβρίου οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί την Τεχεράνη ότι εξοπλίζει τους σιίτες αντάρτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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